Actividades interpretativas en el Sendero de las Majadas, Valle del Leza y Alfaro, este fin de semana en Pasea La Rioja

Actividades interpretativas en el Sendero de las Majadas, el Valle del Leza y Alfaro, en Pasea La Rioja - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, ha programado para este fin de semana diferentes actividades gratuitas dentro de 'Pasea La Rioja', una iniciativa que invita a descubrir el patrimonio natural, cultural y paisajístico de la región mediante experiencias interpretativas dirigidas a todos los públicos.

Las propuestas incluyen un paseo interpretativo por el Sendero de las Majadas, una 'Ruta del Silencio' en el Valle del Leza y un paseo urbano para conocer las cigüeñas de Alfaro.

La primera cita tendrá lugar el sábado, 20 de junio, en la Venta de Piqueras con el paseo interpretativo 'A la sombra de las Majadas'. Guiados por el diario de Juan, un joven zagal, las personas participantes recorrerán la historia de la trashumancia.

A través de sus notas descubrirán el conocimiento ancestral que permitió a generaciones de pastores adaptarse al territorio y sobrevivir en él. La actividad pondrá en valor una sabiduría transmitida oralmente de generación en generación. Además, el recorrido incluirá una visita al Centro de Interpretación de la Trashumancia.

El domingo, 21 de junio, se celebrará una nueva edición de 'Ruta del Silencio' por el Valle del Leza. El cañón del Leza constituye una de las principales joyas geológicas de la Reserva de la Biosfera de los Valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama y está catalogado como Lugar de Interés Geológico.

Durante el recorrido, las personas participantes podrán conocer la biodiversidad de este singular entorno y disfrutar de un paisaje sonoro dominado por el curso del río, favoreciendo una experiencia de conexión con la naturaleza a través de la observación y la escucha.

Ese mismo domingo, la programación se trasladará también a Alfaro con la actividad familiar 'Mini ruta interpretativa: un paseo entre cigüeñas'.

El recorrido partirá del Centro de Interpretación de la Reserva Natural de los Sotos de Alfaro y permitirá conocer los principales valores ecológicos de este espacio protegido, así como descubrir una de las colonias de cigüeña blanca más importantes de Europa.

Para más información sobre las actividades y para realizar sus respectivas reservas, pueden visitar la web https://pasea.larioja.org/actividades o contactar por teléfono al 608 339 319.