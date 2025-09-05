El acto solemne de apertura del curso universitario mira a la futura Facultad de Medicina

LOGROÑO, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de La Rioja, que este curso académico, tras 33 de años historia, abre sus puertas a 1.700 estudiantes, ha elegido Riojaforum para el acto solemne de apertura mirando a la futura Facultad de Medicina.

"Nos impulsamos en nuestra historia para proyectarnos hacia el futuro", ha resaltado la rectora de la Universidad de La Rioja, Eva Sanz, a los medios de comunicación momentos antes de su primer acto solemne de apertura en el cargo. Lo hace, ha dicho, "con energías renovadas hacia el futuro, hacia Europa y hacia el mundo".

Bajo este prisma, la calagurritana Trinidad Herreros, catedrática de Medicina en la Universidad de Murcia, ha sido la encargada de la lección inaugural; "porque representa muy bien ese impulso del pasado y del futuro", ha explicado la rectora.

Y es que ella participó hace quince años en los primeros impulsos para una facultad que el próximo curso será una realidad. "Es también una forma de reconocer el trabajo de aquellas personas que hace unos quince años ya comenzaron con este camino", ha señalado la rectora.

Ha recordado cómo, en el mes de julio, se envió a la Agencia Nacional de Evaluación de Calidad Académica (AENECA) la memoria tanto del grado de Medicina como del de Tecnología del Lenguaje y se está a la espera del informe.

"A lo largo de este curso académico, afrontamos también retos importantes en cuanto al equipamiento y las infraestructuras para esperar totalmente preparados en el campus para poder comenzar el año que viene con el grado de Medicina", ha resaltado.

MICROCEDENCIALES

"Este momento de apertura es un momento de reforzar precisamente nuestra vocación, la vocación de la Universidad de La Rioja como una universidad abierta, una universidad que dialoga con la sociedad, que permea con la sociedad y la sociedad con la universidad", ha dicho la rectora.

Para ello, una novedad de este curso será que se comenzará con las microcredenciales, "que son la formación del futuro". Se trata de formaciones de corta duración para "recualificar y formar a las personas en edad laboral en competencias ajustadas a las necesidades sociales".

Son "formaciones mucho más flexibles, mucho más adaptadas a las necesidades del mercado y en las que participan también las distintas entidades y las distintas empresas".

Se trata de titulaciones con reconocimiento a nivel europeo a las que pueden acceder personas tanto tituladas universitarias como no tituladas universitarias, desde los 16 hasta los 65 años.

EL FUTURO DE LA MEDICINA

Herreros, en su lección inaugural, se ha referido a los desafíos de la sanidad en el siglo XXI, e énfasis en la medicina centrada en la persona y en la medicina de vanguardia y señalando "varios conceptos transversales que son imprescindibles, como el sistema ecosocial y la dimensión de género".

La lección inaugural ha tenido el título 'Desafíos de la salud: 10 'PS', Longevidad, Género e Interseccionalidad'. Trinidad Herrero, nacida en Calahorra en 1961, es catedrática de Anatomía y Embriología Humana por la Universidad de Murcia.

En 2018 fue elegida la primera presidenta de la Real Academia de Medicina y Cirugía de la Región de Murcia y en 2021 ingresó en la Real Academia Nacional de Medicina (RANM) donde ocupa el sillón destinado a la Anatomía.

El acto de hoy también incluye la Medalla de Honor de la Universidad de La Rioja a Juan Carlos Ayala Calvo, rector entre 2020 y 2024.