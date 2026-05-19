Actos de Graduación de la Facultad de Letras y de la Educación, y de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

LOGROÑO 19 May. (EUROPA PRESS) -

Los actos de la Facultad de Letras y de la Educación, así como de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, dan comienzo mañana, miércoles 20 de mayo, a la Graduación de los estudiantes que concluyen sus estudios en la Universidad de La Rioja en el curso 2025-2026.

Los siete actos previstos reunirán a más de 800 estudiantes -y a sus familiares- de las diferentes escuelas y facultades, hasta el viernes 22 de mayo, en el Palacio de Congresos y Auditorio 'Riojaforum'.

En el caso de Facultad de Letras y de la Educación, el acto se celebrará a las 18,00 horas en el Auditorio de Riojaforum para las promociones de estudiantes del Grado en Educación Infantil, del Grado en Educación Primaria, del Grado en Estudios Ingleses, del Grado en Geografía e Historia y del Grado en Lengua y Literatura Hispánica.

La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales lo hará a las 18:00 horas en la Sala de Cámara para sus promociones de estudiantes del Grado en Derecho, del Grado en Trabajo Social y del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos.

El acto de graduación de la Facultad de Ciencias de la Salud tendrá lugar el jueves 21 de mayo a las 18,00 horas en la Sala de Cámara de Riojaforum para sus estudiantes del Grado en Enfermería. Por su parte, el de la Facultad de Ciencia y Tecnología comenzará a las 19,00 horas, en el Auditorio, para sus estudiantes del Grado en Ingeniería Informática, del Grado en Ingeniería Agrícola, del Grado en Matemáticas, del Grado en Química y del Grado en Enología.

Finalmente, el viernes 22 de mayo es el turno, a las 17,00 horas, de la Facultad de Ciencias Empresariales que gradúa, en la Sala de Cámara, a sus promociones de estudiantes del Grado en Administración y Dirección de Empresas, y del Grado en Turismo.

La Escuela de Máster y Doctorado (EMYDUR) graduará a las promociones de los programas de Máster de la UR a las 19:00 horas en el Auditorio; y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial cierra los actos de graduación a las 19,30 horas, en la Sala de Cámara, con sus promociones de estudiantes del Grado en Ingeniería Eléctrica, del Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, y del Grado en Ingeniería Mecánica.