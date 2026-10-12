La actuación de dos guardias civiles permite reanimar a un hombre de 77 años en parada cardiorrespiratoria en Badarán

La actuación de dos guardias civiles permite reanimar a un hombre de 77 años que se encontraba en parada cardiorrespiratoria en Badarán - GUARDIA CIVIL LA RIOJA

LOGROÑO, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La intervención de dos agentes de la Guardia Civil ha permitido este lunes asistir y reanimar a un hombre de 77 años que se encontraba en parada cardiorrespiratoria en la localidad riojana de Badarán.

Los hechos han ocurrido en torno a las 14 horas, cuando los efectivos del acuartelamiento se encontraban recibiendo a los asistentes con motivo de la celebración de la festividad de la Virgen del Pilar.

En ese momento, han sido alertados de que un hombre de avanzada edad se había desplomado y permanecía inconsciente, sin respiración ni pulso.

Ante la gravedad de la situación, uno de los agentes que se encontraba en las inmediaciones ha comenzado de inmediato a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), mientras otra compañera acudía rápidamente para colaborar en la asistencia.

La actuación de ambos guardias civiles ha resultado decisiva para reanimar al hombre y mantener las maniobras de auxilio hasta la llegada de los servicios sanitarios, que se han hecho cargo de su atención médica.

Durante el desarrollo de la intervención, otras dos personas sufrieron sendos episodios de pérdida de conocimiento.

Una de ellas, un varón, también tuvo que ser atendida por los servicios sanitarios.

La segunda fue una mujer que se encontraba en el acuartelamiento y que recibió ayuda de los agentes y de las personas presentes.