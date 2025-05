Un acusado por el crimen de Viniegra reprochó a la pareja: "Mira en qué me habéis metido. Me como 15 años por la cara"

"A mí si viene aquí... pum, pum... y luego lo tiramos donde le dije. No voy a bajar a Alberite a hacerlo y luego subirlo, no me como eso"

LOGROÑO, 14 May. (EUROPA PRESS) - Los audios intercambiados entre dos de los acusados por el crimen de Viniegra -en concreto, entre la pareja sentimental y el amigo del deudor- confirman cómo días antes del asesinato estaban preparando el crimen. En uno de ellos, el amigo, I.Z.A., reprocha la situación en la que le deja la pareja y muestra también su preocupación por si algo saliera mal: "Mira en qué movidita me habéis metido. Al menos me como 15 años por la cara, sin comerlo y sin beberlo (...) y que lo tenga que hacer yo en mi pueblo y todo (...)".

Estos audios se han emitido durante la quinta sesión del juicio por el conocido como crimen de Viniegra en el que hay tres personas acusadas de asesinato al matar a un hombre de un disparo en la nuca y después arrojar su cuerpo a una sima por una deuda de drogas. Los hechos sucedieron entre el 9 y el 11 de agosto de 2022 y, en esta sesión, el jurado popular ha podido oír, al menos, diez audios mandados tanto la madrugada antes del disparo (9 de agosto) como dos días después después de tirar el cuerpo a la sima .

"HAY QUE HACER LAS COSAS BIEN"

En esos mensajes de voz, el amigo (I.Z.A.) expresa a la otra acusada (J.S.A.), que "hay que hacer las cosas bien". Además, reconoce que, en esos momentos, "está en condicional" y "mira en qué movidita me ha metido" tu novio, el también acusado J.A.G.

Se observa también que está inquieto por si algo pasara: "Yo le debo (a J.A.G.) 300 euros y que por un favor lo tenga que hacer yo en mi pueblo y todo... además no me ha dicho de darme nada ni nada, eso es lo de menos pero si pasa algo ¿qué?. ¿Quien me va a dar de comer a mí allá dentro", relata preocupado.

En esos mensajes de la madrugada del 9 de agosto de 2022 -el disparo en la nuca se produjo ese mismo día por la tarde- también se escucha a I.Z.A. reprochar a la novia del deudor cómo éste último quiere hacer los hechos. "Encima me dice que tiene horario, encima me tengo que subir yo con el marrón...no puede ser eso, hombre".

"YO NO ME COMO ESO"

Ante ello, le dice a la pareja sentimental que su novio "se lo monte mejor. A mí si viene aquí, pum, pum (...) y luego lo tiramos donde le dije y todo. Yo no voy a bajar a Alberite a hacerlo y luego subirlo... yo no me como eso... que son 15 años por lo menos... Estoy emparanoiado".

En los mensajes también se desprende cómo I.Z.A. le expresa su preocupación porque "ahora estoy trabajando con contrato y todo" y ahora "por hacerle un favor (...). Él me dijo que le enseñase un sitio para esto al principio, bien yo se lo enseño, luego dijo que si eso, en un pueblo, tal... luego que en su casa... es que no sabe, joder, no sabe".

Añade en esos audios, además, que ha comprado "gasolina para la motosierra (...) por si por lo que sea, para echar la garrafa y que se queme bien la leña ¿sabes? y al agujero".

"QUE ME DÉ ESO, QUE LO HAGO YO"

Los audios de aquella madrugada terminan así -en referencia al deudor-: "Si quiere subir que suba (a Viniegra), que me dé eso, que lo hago yo, echamos la mierda a la furgoneta y la tiramos al contenedor y ya está". Finamente, expresa, "yo me curo en salud aunque me digáis misa".

Por su parte, y tras presuntamente cometer los hechos, en el juicio también se han expuesto los mensajes del día 11 de agosto también entre ambos acusados antes de que tiraran el cuerpo en la sima. En ellos, I.Z.A. le vuelve decir a la pareja del deudor que "hay que ir ahí- en referencia a la sima". "Hay que ir allí o si no a otro lado que hay mucha altura y no se ve de ningún lado".

DELITO DE ASESINATO

Para el Fiscal estos hechos son constitutivos de un delito de asesinato, un delito de tenencia ilícita de armas y, para uno de ellos, además, un delito continuado contra la seguridad vial por conducir sin puntos.

Son autores los tres acusados del delito de asesinato y de tenencia ilícita de armas. Por ello procede imponer a cada uno de los acusados por el delito de asesinato 24 años de prisión además de 1 año y seis meses de prisión por la tenencia ilícita de armas.

Por conducir sin puntos, solicitan para uno de los acusados, además, seis meses de prisión.

Los acusados deberán indemnizar conjunta y solidariamente al hijo menor del fallecido en la cuantía de 200.000 euros y a cada progenitor en la cuantía de 60.000 euros