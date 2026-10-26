ADACEN y AEDIPE Navarra-La Rioja impulsan la prevención del daño cerebral en las empresas

José Luis Herrera Zubeldía, Presidente de Adacen, y Beatriz Ilundáin Erice, presidenta de AEDIPE Navarra - La Rioja - ADACEN

LOGROÑO, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

En el marco del Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido, que se conmemora este lunes, 26 de octubre, la Asociación de Daño Cerebral de Navarra, ADACEN, y la Asociación de Española de Dirección y Desarrollo de Personas, AEDIPE Navarra-La Rioja, han puesto en marcha una colaboración para acercar al tejido empresarial iniciativas de prevención, promoción de la salud, sensibilización y voluntariado corporativo.

La iniciativa pretende facilitar que las empresas puedan implicarse en proyectos de promoción de la salud, la inclusión y la calidad de vida de las personas con daño cerebral adquirido y sus familias, así como fomentar la participación de las organizaciones en actividades de carácter voluntario, generando oportunidades de colaboración entre el ámbito empresarial y el social.

Entre las principales líneas de trabajo, ADACEN ofrecerá a las empresas talleres y charlas sobre prevención y detección del ictus y prevención de accidentes, además de colaborar en la identificación de factores de riesgo, el diseño de protocolos de actuación ante emergencias y la reincorporación al trabajo de personas con secuelas derivadas de un daño cerebral adquirido.

La colaboración también permitirá impulsar iniciativas de voluntariado corporativo adaptadas a las características y posibilidades de cada organización.

Estas acciones contribuirán a canalizar el compromiso solidario de las plantillas, fortalecer la cohesión de los equipos y poner las capacidades profesionales al servicio de proyectos con impacto social, al tiempo que promueven una mayor conciencia sobre la prevención y la inclusión.

En el transcurso de la firma, el presidente de ADACEN, José Luis Herrera ha subrayado que "este apoyo y red que nos brinda AEDIPE nos permite ampliar el alcance de nuestra labor de sensibilización y prevención y abrir nuevas vías para que las empresas y sus profesionales contribuyan a mejorar la vida de las personas con daño cerebral adquirido.

Cada iniciativa que ayude a conocer esta realidad y a favorecer la inclusión supone un paso adelante".

Por su parte, Beatriz Ilundáin, presidenta de AEDIPE Navarra-La Rioja, ha destacado que "las organizaciones y las personas que formamos parte de ellas tenemos un papel muy importante y valioso en la construcción de una sociedad más comprometida e inclusiva".

Por eso, "queremos acercar a nuestras empresas asociadas oportunidades concretas para cuidar la salud de sus equipos e implicarse en iniciativas solidarias, poniendo el talento de las personas al servicio de la sociedad".

ESPECIALIZADOS EN LAS SECUELAS DEL DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO

El daño cerebral adquirido puede transformar de forma repentina la vida de una persona y de su entorno familiar y social.

Según los datos de referencia difundidos por Daño Cerebral Estatal, más de 435.400 personas viven con daño cerebral adquirido en España y más del 80 % de los casos tienen su origen en un ictus.

Estas cifras ponen de relieve la importancia de reforzar la prevención, mejorar el conocimiento social de esta realidad y avanzar en la inclusión de las personas afectadas.

ADACEN trabaja en Navarra para mejorar la calidad de vida de las personas con daño cerebral adquirido y sus familias, mediante apoyos y servicios orientados a la rehabilitación, la autonomía y la participación social.

Esta labor se complementa con acciones de sensibilización y prevención dirigidas a acercar el conocimiento del daño cerebral adquirido a la ciudadanía y a distintos ámbitos de la sociedad, entre ellos el empresarial.

AEDIPE Navarra-La Rioja es la asociación profesional de referencia en el ámbito de la gestión de personas en ambas comunidades.

Desde hace cuatro décadas cuenta con una trayectoria consolidada y trabajan para apoyar a los responsables de recursos humanos en su desarrollo profesional, fomentando la innovación, la formación y el intercambio de buenas prácticas en la gestión del talento.

Actualmente agrupa una comunidad de 260 asociados, formada por profesionales comprometidos con la mejora continua de sus organizaciones y el fortalecimiento del sector.

A través de sus actividades, congresos y programas de networking, promueven un entorno de colaboración y crecimiento para quienes lideran la gestión de personas en Navarra y La Rioja.