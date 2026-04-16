La adaptación de la IA a los medios, a debate en el XX Congreso de Editores CLABE: "No superará la inteligencia humana"

XX Congreso de Editores CLABE - EUROPA PRESS

"Ya no compramos como hace diez años, ni vendemos, ni informamos, ni viajamos igual... imagináos que puede pasar en 10 o 20 años más" LOGROÑO 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro de la Cultura del Rioja acoge este jueves una nueva edición del XX Congreso de Editores CLABE, unas jornadas en las que se pretende generar "mucho debate" para hablar "de lo que nos preocupa a los medios de comunicación" y, por tanto, "a la sociedad en general". La adaptación de los medios a la IA será uno de los ejes centrales en los que se sustentará este foro que continuará el viernes en San Millán de la Cogolla.

El presidente de CLABE, Arsenio Escolar, ha explicado que este Congreso contará con alrededor de 150 editores, periodistas, comunicadores y empresarios de los medios y lleva por título 'La inteligencia del idioma. IA, innovación y medios en la era del español digital'. Una cita para explorar cómo el español se proyecta como un activo estratégico en el desarrollo de tecnologías de IA y cómo los medios pueden integrar esa innovación sin perder su esencia humana.

En la inauguración del Congreso han participado, entre otras autoridades, la delegada del Gobierno, Beatriz Arraiz, el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, y el consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor.

"'CLABE' REPRESENTA MUY BIEN LA DIVERSIDAD"

Escolar ha explicado que el Club Abierto de Editores (CLABE) cuenta en la actualidad con 225 grupos empresariales asociados que editan alrededor de 1.500 cabeceras diferentes de todo tipo de tamaños, contenidos, formatos, generalistas, especializadas, de suscripción, de pago, gratuitas, empresas digitales... es decir "CLABE representa muy bien la diversidad de los medios de comunicación en nuestro país".

Con respecto a estas jornadas -asegura- "son muy importantes" porque los medios de comunicación, a su vez, representan la heterogeneidad de la sociedad".

IMPACTO DE LA IA

En estos momentos, lo fundamental es "adaptarnos a este nuevo mundo que nos está tocando vivir. Tuvimos un primer gran reto hace unos 30 años, cuando Internet nos cambió la vida, y ahora yo creo que la IA va a tener un impacto parecido al que tuvo en su día el primer Internet de los años 80 o 90 del siglo pasado".

Entonces -prosigue- "el reto de la adaptación es sin duda primordial porque si no, no sobrevivimos. Todo va cambiando de forma rápida, ya no compramos como hace diez años, ni vendemos, ni informamos, ni ligamos, ni viajamos igual... todo lo hacemos distinto por lo tanto imagináos que va a pasar en 10 o 20 años más".

Nos enfrentamos a nuevos cambios, nuevos retos... "y hay que saber hacerles frente".

Como ha destacado Escolar, la IA como toda herramienta o como todo fenómeno disruptivo novedoso "puede ser utilizado para bien o para mal" porque como ha explicado "pueden crecer los bulos, las fakes news, fotos que no son ciertas... hay que tener muchísimo cuidado" pero también hay que darle "una oportunidad".

Aún así, considera, "creo que nunca la inteligencia artificial va a superar la inteligencia humana. Tenemos una creatividad y un talento incopiables".

TRADICIÓN, INNOVACIÓN Y NEGOCIO

El XX Congreso de Editores ofrecerá un programa que combina ponencias, mesas de debate, talleres prácticos y espacios de networking, con la participación de destacados profesionales del ámbito editorial, tecnológico y académico.

El análisis del español como activo estratégico frente al desarrollo de la inteligencia artificial reunirá a voces tan destacadas como Francisco Moreno Fernández (director del Observatorio Global del Español) y Manuel Rico (presidente de la Asociación Colegial de Escritores de España) bajo la moderación de Aida Acitores (directora de PaCo).

La irrupción de la IA en los derechos de autor será abordada por la especialista en Humanidades digitales Eva Astorga.

El valor del periodismo de proximidad con ambición global será examinado en la mesa sobre redacciones glocales guiada por Celia González (editora de Nuevo Sureste), junto a Manu Martín (director de NueveCuatroUno), Rafael Sarralde (CEO de The Conversation) y Olivia García (directora de Rioja2).

La intersección entre la innovación tecnológica, el desarrollo de negocio y los nuevos modelos para el sector editorial congregará a líderes estratégicos como Ana Molina (directiva de Telefónica) y P. Roberto Jiménez (General Manager Media en Webedia España), moderados por Virginia Agar (cofundadora de OA Cloud); así como a Jorge Heili (gerente de Generación de Demanda en UNIR), Jaime de Haro (editor de IPMark) y Lourdes Álvarez (CEO del Grupo Peldaño), guiados por María José Murillo (directora de Eventos y Comunicación en elDiario.es).

Además, Darío Pescador (editor de QUO) moderará un diálogo sobre inteligencia colectiva en publicaciones científicas con Elena López Tamayo (directora gerente de la Fundación Dialnet) y Arsenio Escolar (editor de Archiletras y presidente de CLABE).

ERA DE LA IA

La gestión de la reputación en la era de la IA tendrá su espacio de la mano de Jorge Álvarez Naveiro (secretario general de DIRCOM) y Juan Zafra (secretario general de CLABE) bajo la conducción de Marisol Sales Giménez (directora de comunicación de CLABE).

El poder transformador de la inteligencia artificial en los medios y la configuración de un nuevo ecosistema digital contarán con el análisis de expertos de primer nivel.

Luis Collado (Senior Manager News dentro de Google España) moderará el debate con Juan Antonio Martín Mesonero (CEO presidente de Tribuna Grupo), Marc Basté (editor y director de Nació) y Manuel Bonachela (consejero delegado de Demócrata). Seguidamente, Carlos López (editor de El Diario de Madrid) coordinará una disección del panorama digital junto al abogado Borja Adsuara, Cristóbal Gázquez (el presidente de la UEC) y la periodista riojana Delia Rodríguez.

CARÁCTER PRÁCTICO

El congreso destaca por su carácter práctico a través de diversos talleres. Ismael Nafría (Tendencias) formará en la creación de boletines, mientras que Borja Abad y José Enrique González (Grupo Cibeles) mostrarán cómo integrar la IA en los CMS. La aplicación de estas tecnologías en eventos correrá a cargo de Maanas Madiratta (Bridged Media); Eric Orwall (OA Cloud) profundizará en el impacto de la IA sobre las publicaciones, y David Martínez junto a Lluís Lázaro (OpenHost) compartirán estrategias de crecimiento en plataformas como Discover.

Este impulso culminará con el lanzamiento del Reto de Innovación en Redacciones La Rioja Digital - CLABE, una iniciativa dirigida a medios asociados para desarrollar soluciones basadas en inteligencia artificial en áreas como automatización, generación de contenidos, monetización o verificación. El proyecto ganador contará con mentoría de Google y desarrollo tecnológico de CIDATUM.

Finalmente, el congreso reservará su jornada del viernes 17 de abril para mirar hacia el futuro desde el Monasterio de Yuso. La mañana avanzará con un marcado carácter institucional, comenzando con el saludo de Mihailo Jovetic, director general de la European Independent Media Publishers (EIMP).

MANIFIESTO DEL DÍA DE INTERNET

Seguidamente, el Comité de Impulso del Día de Internet dará lectura al Manifiesto del Día de Internet. Después tendrá lugar la intervención de Jorge Corrales, director general de CEDRO. Tras estas participaciones, el potencial iberoamericano será analizado en una mesa moderada por Ángel Fernández (editor de Jot Down) junto a Ana Lumbreras Ginés (delegada de Agencia EFE en La Rioja) y Leandro Pérez (director de ZENDA).

Como broche para definir las propuestas del sector, Juan Zafra moderará a Rosalía Lloret (adjunta al presidente en elDiario.es) y Chus del Río (editor de NueveCuatroUno). Como broche final del XX Congreso de Editores, el acto de clausura contará con las intervenciones del presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán; y el presidente de CLABE, Arsenio Escolar.