La ADER aprueba cinco becas de formación en prácticas sobre acción exterior

LOGROÑO, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Desarrollo Económico (ADER) ha aprobado cinco becas de formación en prácticas sobre acción exterior para este año 2026, cuyo objetivo es formar a profesionales en acción exterior que después se puedan incorporar a empresa con vocación exportadora.

Las personas seleccionadas, ubicadas en las Oficinas Comerciales y Económicas de embajadas españolas (OFECOMES) en París, Dublín, Bucarest, Casablanca y Milán, atenderán consultas comerciales de empresas riojanas y colaborarán con su promoción exterior, realizarán estudios de mercado e informarán sobre la actividad económica, legal y comercial del país de destino.

El importe individual a percibir por las personas becadas oscila entre los 26.700 y los 39.700 euros, en función del país y la ciudad de destino. Se toma como referencia la dotación económica establecida por el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) en la última resolución publicada.

Las becas están cofinanciadas en un 60 % por la Unión Europea a través del Programa del Fondo Social Europeo Plus (FSE +) de la Comunidad Autónoma de La Rioja 2021-2027.

Anualmente, la agencia de desarrollo convoca una bolsa de becas con el objetivo de formar profesionales especializados en internacionalización, que además presten un servicio de información al tejido empresarial riojano.

Desde su nacimiento en 2002, este programa ha sido un éxito tanto en la formación práctica recibida en las oficinas comerciales como en la participación de empresas enviando consultas y solicitando los estudios sectoriales que han realizado los becarios.

Hasta 2025, ha habido 157 becarios, un 70% de los cuales continúa actualmente en activo.