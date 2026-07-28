La ADER concedió en 2025 ayudas de 5 millones para inversiones de pymes en el sector agroalimentario riojano

LOGROÑO, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) ha publicado este martes la resolución definitiva por parte de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) de los beneficiarios de la convocatoria 2025 de ayudas destinadas a inversiones de pymes en transformación, comercialización y desarrollo de productos agroalimentarios, al amparo del Plan Estratégico de la Política Agraria Común 2023-2027 de España.

El Gobierno de La Rioja, a través de la agencia, ha concedido una subvención total de 4.999.999,96 euros a once pequeñas y medianas empresas del sector agroalimentario.

Entre las firmas adjudicatarias, figuran grupos y firmas de referencia, lo que refleja la alta demanda y el interés del tejido agroalimentario riojano por seguir invirtiendo y creciendo.

Estas ayudas movilizan una inversión subvencionable superior a los 14,1 millones de euros, una cantidad que refuerza el peso estratégico del sector agroalimentario en La Rioja.

El Ejecutivo regional considera a las industrias agroalimentarias referentes y esenciales para la economía de La Rioja, ya que aglutinan una producción que supera los 2.600 millones de euros, con un balance comercial positivo de casi 300 millones de euros.

Son industrias y empresas con una gran capacidad para generar riqueza y empleo, arraigo al territorio y, en muchos casos, larga tradición familiar.

En esta línea de ayudas de la ADER, han sido subvencionables las inversiones productivas, como la adquisición de terrenos clasificados como suelo industrial; la adquisición de naves o locales; la construcción de nuevos bienes inmuebles, así como la modernización, mejora o reforma de nuevos emplazamientos; instalaciones técnicas; adquisición de maquinaria y bienes de equipo, así como los equipos informáticos vinculados, honorarios de proyectos y dirección de obra; elementos de transporte exterior cuando sea obligado para el desarrollo de la actividad y adquisición de barricas en determinados proyectos.