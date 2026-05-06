La ADER programa charlas técnicas para informar en detalle de todas las líneas de ayudas disponibles del PES 2026

LOGROÑO, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La ADER ha programado charlas técnicas para informar en detalle de las distintas líneas de ayudas ya convocadas en el marco del Plan Estratégico de Subvenciones (PES) de este año 2026.

Estas sesiones se desarrollarán exclusivamente en formato online durante los jueves y viernes de los meses de mayo, junio y julio, a las 9 horas y tendrán una duración aproximada de 1 hora.

El PES destina 45.150.000 euros a la convocatoria de las diferentes líneas de ayuda previstas para emprendedores, autónomos, pymes y grandes empresas de La Rioja.

Entre ellas, están las subvenciones estratégicas para pequeñas y medianas empresas, industria y comercio, innovación y digitalización, internacionalización, energía y descarbonización, economía circular, suelo industrial y reindustrialización, emprendimiento y autónomos.

Durante el mes de mayo, están previstas charlas informativas sobre las líneas de consolidación del trabajo autónomo (mañana, día 7), programa estratégico de comercio exterior (viernes 8), Cheques de innovación - digitalización (jueves 14), suelo industrial (jueves 21), polígonos industriales para entidades (viernes 22), inversión de activos fijos (jueves 28) y mejora de la competitividad de las empresas (viernes 29).

Las sesiones continúan en junio con el programa Cheque de innovación - economía circular (jueves 4), el programa de apoyo a proyectos promovidos por grandes empresas (viernes 5), el programa Cheque de innovación de proyectos (pruebas de concepto - proyectos de I+D+i) y proyectos de diseño de producto (jueves 18), proyectos de I+D+I orientados al mercado (viernes 19), Cheques de innovación - talento, para la contratación de tecnólogos o profesionales de gestión (jueves 25) y la línea destinada a digitalización e industria (viernes 26).

En julio, la ADER informará en profundidad de las líneas de apoyo a la financiación de las empresas (jueves 2), Plan para la Competitividad del Comercio Minorista (viernes 3), ayudas para la promoción de las energías renovables, el ahorro y eficiencia energética y la protección del medio ambiente (jueves 9), el fomento de la industria agroalimentaria (viernes 10), Cheque de innovación - Europa (jueves 16), Cheques de innovación - asistencia (viernes 17) y el programa de adquisición de primeros activos (jueves 23).

Todas las charlas están programadas a las 9:00 horas de la mañana y se podrá acceder a las mismas a través de un enlace habilitado en el apartado 'Agenda' de la página web de la ADER.