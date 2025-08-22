ADER prorroga el convenio con Industria para formar becarios en Oficinas Económicas y Comerciales del exterior

LOGROÑO 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ADER y el Ministerio de Industria y Turismo han prorrogado, a través de una adenda, la duración por un periodo de 4 años, hasta 2029, del convenio firmado en 2021 para la realización de un período de formación por parte de becarios de la agencia en la red de Oficinas Económicas y Comerciales en el exterior (Ofecomes).

Este acuerdo permitirá a becarios de la agencia disfrutar de prácticas en materia de internacionalización de la empresa y economía nacional, mediante su integración en los equipos técnicos especializados de las Ofecomes, recibiendo un apoyo económico por parte de la ADER de entre 20.000 y 50.000 euros en función del país de destino.

La ADER, a través de su política de acción exterior, busca incrementar el número de empresas exportadoras de La Rioja, facilitar la internacionalización empresarial, establecer relaciones habituales con países y áreas territoriales donde las empresas tengan una presencia habitual y promover la cooperación de empresas de esta Comunidad Autónoma y del exterior.

En este contexto, colaboran los becarios de internacionalización, mejorando su formación en comercio exterior y en mercados internacionales y, a su vez, colaborando en la mejora de la información que reciben las empresas, así como en las actividades de promoción de las Oficinas Comerciales. La firma de este convenio no conlleva obligaciones financieras o contraprestación económica para el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

El becario recibirá, no obstante, apoyo económico directo por parte de ADER, que será de una cantidad comprendida entre 20.000 y 50.000 euros en función del país de destino. La estancia de los becarios de la ADER en la correspondiente oficina tendrá una duración de entre 10 y 12 meses, que se pueden prolongar durante 1 año más a iniciativa de ADER y siempre que se tenga el informe favorable del Jefe de la Oficina, sin posibilidad de añadir nuevas prórrogas

Las becas de internacionalización están contempladas en el Plan Estratégico de Subvenciones PES-2025 de la ADER, con cuantías de 165.000 euros en 2025 y 2026. Las Ofecomes son un instrumento de la Administración Española cuyas funciones fundamentales son el desarrollo de la política económica y comercial, la ejecución de la política de promoción comercial española en el exterior y la realización de tareas de información y asistencia a los operadores económicos en el marco de la política de apoyo a la internacionalización de las empresas españolas.

Son un instrumento eficaz para mejorar la formación en internacionalización de los futuros profesionales.

Por ello, ICEX España Exportación e Inversiones convoca anualmente unas 250 becas de internacionalización ubicando a sus becarios en las citadas Ofecomes. La ADER lleva participando en este programa de becas de internacionalización desde el año 2002, cuando se lanzó la primera convocatoria y se tuvo la primera promoción de becarios en oficinas comerciales.

Hasta 2021, la ADER ha concedido 141 becas de internacionalización, siendo 100 los becarios que han desarrollado sus becas en Oficinas Económicas y Comerciales.