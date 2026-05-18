Adjudicadas las 'Aulas de conciliación' para 2026, 2027 y 2028 con el fin de apoyar a las familias calagurritanas

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LOGROÑO 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Calahorra ha adjudicado el contrato para las 'Aulas de conciliación', dentro del Plan Corresponsables, a la empresa Supernova asistencias S.L.U. por el precio de 238.248,95 euros por el periodo comprendido entre septiembre de 2026 y junio de 2028.

Un servicio para apoyar a las familias calagurritanas y ayudarles a conciliar la vida familiar con la laboral.

También ha acordado adjudicar el contrato de organización, gestión y ejecución del programa 'Bimilenaria cultural 2026' a la mercantil Desafío de Bandas S.L. por 27.473,79 euros.

De nuevo, la música protagonizará el verano en Calahorra con actuaciones musicales de distintos estilos y en diferentes rincones de la ciudad para amenizar las noches de los meses estivales de julio y agosto.

CARROZAS

Además, la empresa Burcor Producciones S.L. es la adjudicataria del contrato de suministro en régimen de alquiler de carrozas artísticas para los distintos desfiles que el Ayuntamiento de Calahorra tiene previsto realizar a lo largo de 2027, así como el alquiler de los elementos decorativos para las actividades del 5 de enero por importe de 27.775,55 euros.

El contrato incluye las carrozas de la cabalgata de Reyes el 5 de enero, la carroza para el desfile de Carnaval y las carrozas para el día el chupinazo de las fiestas patronales en honor a San Emeterio y San Celedonio de agosto y para el desfile de las fiestas de San Mateo en Logroño.

LICITACIÓN DE CONTRATOS

Ha aprobado la licitación del contrato mayor de servicios para la gestión, organización y ejecución del programa 'Envejecimiento activo y saludable' con un presupuesto base de 22.986,98 euros.

Por segundo año consecutivo y tras el éxito de la primera edición, el Ayuntamiento de Calahorra volverá a poner en marcha este programa dirigido a las personas mayores para promover una vida activa y sana entre los mayores de la ciudad.

Para ello, se programarán actividades deportivas, talleres, tertulias, excursiones, verbenas, etc.

Todo un programa pensado para que las personas mayores, a partir de los 65 años, envejezcan disfrutando, socializando y mejorando su calidad de vida. Las actividades del 'Envejecimiento activo y saludable' se desarrollarán del 1 de julio al 15 de noviembre.

Los criterios de adjudicación son la calidad (51%) y el precio (49%).

El otro expediente que ha salido a contratación es la inserción de la publicidad institucional municipal por un tipo de 70.000 euros y una duración de un año, previsiblemente a partir del 1 de julio de 2026.

El precio (50%), las mejoras (30%) y el plan de medios (20%) son los criterios que se valorarán a la hora de la adjudicación.

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas podrán consultarse en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Calahorra (www.calahorra.es) y en la Plataforma de Contratación del Sector Público (http://contrataciondelestado.es).

AUTORIZACIÓN DE EVENTOS

La Junta de Gobierno Local en esta sesión ha autorizado la celebración de la X Carrera solidaria de Cáritas Calahorra el 31 de mayo, el 'Welcome Summer y olé' los días 22 y 23 de junio y los encierros chiquis para el 12 de junio y el 8 de agosto.

CERTIFICACIÓN DE OBRAS

Ha aprobado la certificación número 4 de la reurbanización de la plaza de la Constitución por importe de 116.322,47 euros. Una obra del Plan de Actuación Integrado 'Calahorra impulsa: donde el pasado inspira al futuro' susceptible de ser cofinanciado por la Unión Europea con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el periodo de programación 2021-2027.

Ha dado el visto bueno a la relación de facturas número 21, 21 (acumulación de fases) y 22 por importe total de 507.336,7 euros.