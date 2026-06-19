La Administración 13 de Vara de Rey reparte casi 285.000 euros en la lotería Primitiva

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LOGROÑO, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La administración de lotería número 13, situada en el 4 de Vara de Rey, ha repartido 284.719,62 euros en el sorteo de la Primitiva de este jueves, al validar un boleto de primera categoría.

La combinación ganadora ha estado formada por los números 27, 10, 25, 13, 38 y 1. El número complementario es el 33, el reintegro el 6 y el Joker, 6452737. La recaudación ha ascendido a 10.779.631 euros.

En el sorteo de La Primitiva no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos más reintegro), por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 18.500.000 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existen cuatro boletos acertantes, entre ellos, el de Logroño, que han sido validados en la Administración de Loterías número 1 de Casas Ibáñez (Albacete), situada en Ctra. Jorquera, 4; en la número 2 de Cartagena (Murcia), situada en Juan Fernández, s/n; y en la número 1 de Roda de Berà (Tarragona), situada en Sant Isidre, 6.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen cuatro boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías número 3 de Torelló (Barcelona), en la número 2 de Basauri (Bizkaia), en la número 469 de Madrid y en el Despacho Receptor número 66.715 de Zarautz (Gipuzkoa).