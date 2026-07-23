Adriana Bañares y Sr. Alien, poesía escénica y música electrónica este viernes en Jornadas Culturales de Zaldierna

Archivo - La escritora Adriana Bañares - ESPACIO SANTOS OCHOA - Archivo

LOGROÑO 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La poeta riojana Adriana Bañares y el músico y compositor Julen Gossíp, conocido artísticamente como Sr. Alien, actuarán este viernes, 24 de julio, a las 20 horas, en las Jornadas Culturales de Zaldierna.

La propuesta, situada entre el spoken word, la lectura performativa, el concierto y la experimentación sonora, combina la voz poética de Adriana Bañares con la arquitectura sonora creada en directo por Julen Gossíp.

El resultado es una experiencia escénica inmersiva en la que la poesía abandona el espacio de la página para convertirse también en paisaje sonoro.

El espectáculo recorrerá tres piezas: Carta celestial a Melusina, Urbe capensis y Riesgo eléctrico.

En Carta celestial a Melusina, una carta dirigida a la mujer-serpiente de la tradición medieval se convierte en una reflexión sobre el amor, el monstruo, la ausencia y aquello que permanece cuando la desaparición ya ha ocurrido.

Urbe capensis, publicado por Prensas de la Universidad de Zaragoza y finalista del Premio Libro del Año de la Asociación de Librerías de Madrid en la modalidad de poesía, presenta una ciudad cubierta por una extraña lluvia negra que devora insectos y pequeños animales como una inmensa planta carnívora.

En medio de este paisaje inquietante, una niña dibuja un mural de color en su ventana y una mujer cree reconocer su propia infancia bajo el mucílago oscuro.

Por su parte, Riesgo eléctrico, publicado en 2025 por Editorial Páramo con epílogo de María Ángeles Pérez López, explora el deseo, la memoria y la mirada desde una perspectiva queer.

La pieza escénica dialoga con el mito de Orfeo y Eurídice y con la película Retrato de una mujer en llamas, de Céline Sciamma, y se detiene en ese instante suspendido en el que el amor todavía está a punto de suceder.

El proyecto Adriana y Sr. Alien nació en La Rioja y ha desarrollado desde allí una trayectoria que combina literatura, música, escena y experimentación.

La propuesta ha sido seleccionada por Versopolis para Poetry Expo 2026 y ha circulado por festivales y espacios culturales de distintos puntos del país, como en las jornadas Sabina por Aquí (Úbeda) y el festival Abril para vivir (Granada).

El trabajo de Adriana Bañares ha recibido también atención en medios como Radio 3, RNE, Zenda, Europa Press, Cadena SER y Onda Cero, entre otros.

La actuación de Zaldierna supone una nueva oportunidad para acercarse a una propuesta escénica nacida en La Rioja que busca explorar nuevas formas de escuchar y vivir la poesía.