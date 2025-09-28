La AEMET advierte de que se pueden producir crecidas en barrancos y cauces menores en comunidades como La Rioja

LOGROÑO, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha advertido de que, durante el día de hoy, domingo 28 de septiembre, y la madrugada de mañana, lunes 29 de septiembre, se pueden producir crecidas en barrancos y cauces menores en comunidades como La Rioja.

La AEMET ha lanzado un aviso ante la situación de riesgo naranja en algunas comunidades y amarillo, en otras como La Rioja, por tormentas y lluvias intensas que se esperan en algunas subcuencas de la Cuenca del Ebro.

Así, ha indicado que se pueden producir crecidas en barrancos y cauces menores, hoy 28 de septiembre y la madrugada del 29, en Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana (Castellón), Navarra y La Rioja.

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado avisos naranjas (desde cuarenta litros metro cuadrado en una hora en algunas zonas) y amarillos (hasta quince en una hora en algunas zonas), en casi toda la comunidad autónoma de Aragón y buena parte de Cataluña, así como parte de la Comunidad Valenciana (Castellón), Navarra y La Rioja.

Estas lluvias torrenciales pueden provocar súbitas crecidas en cauces menores y barrancos. Desde la CHE se recomienda a los ciudadanos siempre seguir las recomendaciones de los servicios de protección civil, estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología y en el SAIH Ebro, así como en esta página web y en @CH_Ebro.