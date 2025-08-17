La AEMET eleva a rojo el aviso por calor en la Ribera del Ebro riojana

La recta final de la ola de calor se complica - Ricardo Rubio - Europa Press

En la Ibérica, además de un aviso amarillo por calor, se esperan tormentas fuertes

LOGROÑO, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Sin tregua para este domingo y, además, se complica. La ola de calor pondrá hoy, domingo 17 de agosto, a La Ribera del Ebro riojana en aviso rojo (de riesgo extremo) por altas temperaturas. La Ibérica, en aviso amarillo por calor, también espera tormentas.

Se esperaba un aviso de nivel naranja (importante) para la Ribera del Ebro riojana por calor, sin embargo, a las 9:30 horas de hoy, y de acuerdo con el Plan nacional de predicción y vigilancia de fenómenos meteorológicos adversos (METEOALERTA) de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) se ha elevado a rojo.

Este aviso se acota a la Ribera del Ebro y está previsto que la hora de comienzo sea las 11:00 horas y la hora de finalización las 21:00 horas.

En cuanto a la Ibérica riojana, desde las 11:00 horas y hasta las 21:00 horas está previsto un aviso amarillo por calor, dado que se esperan máximas de 35 grados.

Convivirá, desde las 14:00 horas, con un aviso amarillo por tormentas que durará hasta las 21:00 horas.

La AEMET ha avisado de que un aviso de nivel amarillo por tormentas indica que en la zona de aviso afectada se prevén tormentas fuertes.

Dado el carácter de estos fenómenos existe la posibilidad de que se puedan producir tormentas de intensidad superior de forma puntual.