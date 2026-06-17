La Aemet extiende a la tarde de mañana jueves el riesgo amarillo por temperaturas máximas en La Rioja

Termómetro marca 36 grados. - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha extendido a la tarde de mañana jueves la situación de riesgo amarillo por temperaturas máximas elevadas, de acuerdo con el último parte emitido por la entidad, que ya reflejaba un aviso similar para esta misma tarde.

Así, se avisa de temperaturas máximas de hasta 36 grados, y, por tanto, nivel amarillo de riesgo, para el ámbito geográfico de la Ribera del Ebro, en La Rioja.

La hora de comienzo de la situación se sitúa en las 13 horas, y la de finalización, a las 21 horas, con entre un 40 y un 70 por ciento de probabilidad de que ocurra este fenómeno.

El aviso se lanza de acuerdo con el "Plan nacional de predicción y vigilancia de fenómenos meteorológicos adversos (METEOALERTA)" de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).