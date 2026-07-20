La Aemet lanza un nuevo aviso de riesgo amarillo por altas temperaturas en La Rioja para este martes

Archivo - Un termómetro marca 38 grados. - Guillermo Morales - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha lanzado un nuevo aviso de riesgo amarillo por altas temperaturas en toda la comunidad riojana para la tarde de este martes.

En concreto, en el caso de la Ribera del Ebro, con máximas que podrán alcanzar los 38 grados, el riesgo se extiende entre las 13 y las 21 horas, con una probabilidad de que ocurran estos fenómenos de entre un 40 y un 70 por ciento.

En cuanto a la Ibérica riojana, la previsión apunta a máximas de 34 grados, en el mismo rango horario y con la misma probabilidad de que se den estos fenómenos.

Como es habitual, la situación de riesgo se declara de acuerdo con el "Plan Nacional de predicción y vigilancia de fenómenos meteorológicos adversos (METEOALERTA)" de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).