La AEMET prevé un tiempo estable y con ausencia de precipitaciones para estas fiestas de San Mateo en Logroño

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LOGROÑO 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de la AEMET en La Rioja, Arcadio Blasco, prevé que el otoño meteorológico sea "más cálido de lo normal" en nuestra región (un 70 por ciento de probabilidad) mientras que se ve "incertidumbre" en cuanto a las precipitaciones. En el caso de las próximas fiestas mateas, que comienzan mañana en la capital riojana, sí que está más claro, a partir del sábado subirán un poco las temperaturas y no hay previsión de lluvias.

Arcadio Blasco ha avanzado la predicción para La Rioja en este próximo trimestre según las previsiones estacionales. Centrándose, sobre todo, en los próximos días, ha destacado que "aunque llevamos dos días inestables", a partir de mañana "las temperaturas sufrirán un ligero o moderado ascenso, sobre todo de las máximas. Pasaremos en Logroño de los 24-25 grados de hoy a los 28 de mañana y a más de 30 grados el domingo".

Por su parte, las mínimas serán bajas pero con valores "próximos a la normalidad, incluso un poco por encima. En definitiva, "temperaturas agradables" por lo menos hasta el próximo miércoles.

Con respecto a las precipitaciones, los modelos nos indican que no se prevén. "Todo apunta a un tiempo estable y con ausencia de precipitaciones".