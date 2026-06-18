La Aemet prevé un verano "más cálido de lo normal" y con "mayor probabilidad" de tormentas

Archivo - Calor en Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

"Más calor de lo normal" y "mayro probabilidad" de precipitaciones que pueden ser abundantes, pero sobre todo debidos a episodios de tormentas. Es la previsión del tiempo en La Rioja para este verano que se realiza desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, se indica que, en cuestión de temperaturas, se espera "una alta probabilidad de trimestre más cálido de lo normal", mientras que, en el caso de las precipitaciones, hay "mayor probabilidad de que la precipitación acumulada se encuentre en el tercil superior debido principalmente a episodios convectivos puntuales".

Una situación que viene a señalar que las lluvias podrán estar por encima de la media de la estación, pero que se podrán dar -según la definición recabada de fuentes digitales de episodios convectivos puntuales- en episodios "locales de corta duración", que pueden dar lugar a "fuertes lluvias, granizo y viento".

Todo, después de una primavera que, en este 2026, ha sido "extremadamente cálida", con una temperatura media en la región de 12,3 grados, casi 2 por encima de la media. Una cifra que la ha convertido en "más cálida de la serie histórica" que comienza en 1961.

A ello se suma que ha sido una primavera "húmeda", con un valor promedio de 208,2 mm, lo que significa un superávit promerio de +37 mm, es decir, un 121% del valor normal. Eso la convierte en la decimo séptima primavera más húmeda desde el comienzo de la serie, igualmente en el año 1961.

La Agencia Estatal de Meteorología recuerda, por último que este domingo 21 acaba la estación primaveral, y dará comienzo oficialmente al verano.

Un momento en el que, desde la Aemet, y junto a los temperaturas ya elevadas de los últimos días, prevén que "una masa de aire muy cálido y seco, junto a una elevada insolación, dé lugar a un episodio persistente de temperaturas muy altas".

Así, indica la agencia que "el calor será intenso durante el día, con máximas de 38 a 40 grados en valles y depresiones" y con "temperaturas elevadas también por la noche".

La previsión apunta a que, a partir del martes, podrán bajar "ligeramente" los valores de los termómetros, si bien la Aemet indica que "no se puede determinar aún con precisión el final del episodio".