Aena plantea invertir 14,1 millones en el aeropuerto de Logroño-Agoncillo en el periodo 2027-2031

LOGROÑO, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Aena ha propuesto invertir 14,1 millones de euros en el aeropuerto de Logroño-Agoncillo en el periodo 2027-2031, en el marco del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), que prevé una inversión de cerca de 13.000 millones de euros para introducir mejoras en los aeropuertos españoles.

La inversión en el quinquenio 2022-2026 en Logroño fue de 5,3 millones. En el nuevo quinquenio, con los 14,1 millones de euros, se prevé actuaciones en campo de vuelo y plataforma; mejora de la seguridad; equipamiento de seguridad; vehículos SEI; incremento de la seguridad operacional; recrecido de pista; desarrollo y mejora de ayudas a la navegación; sistemas de información y comunicaciones, así como climatización, migración a LED.

Para acometer esta inversión, Aena ha propuesto un incremento medio anual de la tarifa que, en el Aeropuerto de Logroño-Agoncillo será de 25 céntimos por pasajero, que se quedarían en 10 céntimos en caso de aplicarse los incentivos.

Las inversiones reguladas (no comerciales) incluidas en la propuesta de DORA han sido debatidas en el proceso de consultas preceptivo con las compañías aéreas y usuarios durante cinco meses.

Tras la aprobación por el Consejo de Administración de Aena, el documento se ha remitido a la DGAC (Dirección General de Aviación Civil) y a la CNMC (Comisión Nacional de Mercados y la Competencia). También se presentará a los Comités de Coordinación Aeroportuaria de las comunidades autónomas, que serán convocados por la DGAC, para continuar su tramitación hasta la aprobación del documento definitivo por el Consejos de Ministros que, como máximo, será en septiembre de este año.