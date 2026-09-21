Afectada una hectárea de hierba baja y pasto en un incendio agrícola en Calahorra

Archivo - Camión de Bomberos del CEIS Rioja - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un incendio agrario, ocurrido hoy, lunes 21 de septiembre, en Calahorra, ha afectado a una hectárea de hierba baja y pasto, tal y como ha informado el SOS Rioja.

A las 14:46 de hoy, varios particulares han alertado al Centro Coordinador de Emergencias del incendio agrario en una finca situada en el camino Campobajo, en Calahorra.

Desde SOS Rioja se ha informado a Guardia Civil y se han movilizado a los Bomberos del CEIS Rioja, así como a un agente forestal de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje.

El incendio ha afectado a una hectárea de hierba baja y pasto, sin daños en infraestructuras ni daños personales.