Afectada una hectárea de terreno agrícola y una yasa en un incendio en un terreno entre Alfaro y Aldeanueve

Archivo - Camión de Bomberos del CEIS Rioja - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un incendio ha afectado a una hectárea de terreno agrícola y una yasa en un terreno entre Alfaro y Aldeanueva, tal y como ha informado el SOS Rioja.

Poco antes de las nueve y media de la noche de ayer, martes 22 de septiembre, varios particulares informaron al Centro de Emergencias del inicio de un incendio agrícola visible desde la carretera N-322.

Desde el SOS Rioja se informó a Guardia Civil y se movilizaron Bomberos del CEIS Rioja junto con un agente forestal de la zona.

Tras varias horas de intervención, los efectivos dieron por extinguido el incendio y estimaron que la superficie afectada asciende, aproximadamente, a una hectárea de terreno agrícola y una yasa. No se han registrado daños personales.