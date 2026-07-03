La Agencia Tributaria devuelve en La Rioja más de 76 millones a 108.283 contribuyentes al cierre de la Campaña de Renta

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Vista de la declaración de la renta en una tablet - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Tributaria ha devuelto ya en La Rioja 76,374 millones de euros a 108.283 contribuyentes al término de la campaña de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a 2025 (IRPF 2025), con un crecimiento de las devoluciones abonadas hasta la fecha del 2,56% en número y un 2,9% en importe en la comunidad.

A día de ayer, ya se habían abonado el 79,35% de las solicitudes de devolución y el 68,75% de los importes a devolver que se han solicitado.

A la conclusión de la campaña se han presentado 198.809 declaraciones en la comunidad riojana, un 3,19% más que el año anterior.

'RENTA DIRECTA', PRIMERA OPCIÓN PARA DECLARACIONES SENCILLAS

En la campaña que ahora concluye, 'Renta Directa' se ha posicionado como la primera opción escogida por los contribuyentes con declaraciones sencillas para presentar su declaración, por encima de la 'app' y de las vías con asistencia personalizada: el plan 'Le Llamamos' de asistencia telefónica y la atención en oficinas.

Mediante 'Renta Directa', 2.404.000 contribuyentes han presentado su declaración en España, un 135,8% más que el año pasado. La Agencia Tributaria ha aumentado los potenciales usuarios de este servicio diseñado para las declaraciones más sencillas, que no requieren modificaciones con respecto al borrador de 'Renta Web', una herramienta que permite la misma agilidad que la 'app', pero adaptada a una visualización más clara en pantallas grandes, con una experiencia de usuario cómoda, información sintética y una gestión dinámica y muy breve del proceso de presentación.

Prueba de que se trata de un servicio complementario y no sustitutivo de la aplicación móvil, es el hecho de que este incremento tan fuerte en las presentaciones con 'Renta Directa' no se ha producido en detrimento de las presentaciones realizadas con la 'app'.

Con la aplicación móvil de la Agencia se han presentado casi 883.000 declaraciones, un 26,8% más, de las cuales 600.000, un 15,9% más, se corresponden con presentaciones 'en un solo clic' y el resto son contribuyentes a los cuales la 'app' ha derivado a la Sede electrónica de la AEAT para realizar alguna modificación y han vuelto a la aplicación para concluir la presentación.

A las dos anteriores modalidades o canales de presentación se añade el plan 'Le Llamamos', que en los últimos años viene siendo la principal opción de asistencia personalizada elegida por los contribuyentes.

ASISTENCIA TELEFÓNICA Y DIGITAL

En la campaña ya concluida han utilizado la asistencia telefónica para la presentación 1.216.000 contribuyentes. De esta forma, conjuntamente 'Renta Directa', la 'app' y el plan de asistencia telefónica han aglutinado un total de 4.500.000 declaraciones (un 55% más que el año anterior) presentadas de forma sencilla y ágil sin necesidad de acudir a las oficinas, donde, a su vez, se ha asistido a los contribuyentes en la confección de 930.000 declaraciones, un 6,5% más que el año pasado.

Como complemento a toda la asistencia personalizada y la información sobre la campaña que se recoge en la Sede electrónica de la Agencia Tributaria, los contribuyentes han seguido aprovechando los canales de asistencia digital individualizada. Conjuntamente, el 'Asistente virtual de Renta', que resuelve las dudas planteadas con lenguaje natural por los contribuyentes, y el 'Informador' han ofrecido 1.461.000 respuestas a solicitud del contribuyente, un 16,9% más que el año pasado.

Los contribuyentes han recibido también 149.000 respuestas en la ayuda sobre subvenciones del documento de datos fiscales donde se informa de la casilla concreta de 'Renta Web' en la cual, en su caso, se debe incorporar el importe.

Y, aquellos con dudas más específicas y complejas, han podido optar por conectarse con especialistas de la Administración Digital Integral, la ADI, que han atendido más de 57.000 chats, de forma que, sumando esta labor de la ADI y la del 'Asistente' y el 'Informador', la Agencia Tributaria, en esta campaña, ha ofrecido más de 1.518.000 respuestas por los canales de asistencia digital, un 18,5% más que el año anterior.

Además, mediante el habitual canal telefónico de resolución de dudas tributarias se han atendido a lo largo de la campaña 2.089.000 llamadas de distintos perfiles de contribuyentes.

53.700 RECTIFICACIONES TRAS LOS AVISOS PREVENTIVOS

Por otra parte, a lo largo de la Campaña, en el marco de su estrategia de asistencia preventiva para evitar errores y omisiones de los contribuyentes, la Agencia ha remitido cerca de 160.000 cartas (además de avisos en 'Renta Web' y en la 'app') a contribuyentes que han presentado su declaración modificando información aportada por la Agencia, a efectos de que valoren si deben o no presentar una declaración complementaria adaptándose a la información que le consta a la AEAT.

Hasta el momento, se han presentado en España 53.700 declaraciones de contribuyentes rectificando, a partir de la carta recibida, la declaración presentada inicialmente, evitando de esta forma una posible comprobación posterior, la generación de intereses y la eventual imposición de sanciones.

Si el contribuyente entiende que su declaración era correcta, lógicamente no tiene que modificarla, pero si considera que cometió algún tipo de error u omisión, se le da la opción de corregirla mediante la correspondiente declaración rectificativa, para la cual 'Renta Web' ofrece una propuesta con los datos ya incorporados.

Esta fórmula preventiva se suma a los avisos y 'advertencias' para evitar errores que la Agencia ofrece a los contribuyentes en el documento de datos fiscales y en Renta Web antes de presentar la declaración, mensajes que, además, en esta campaña se han ampliado a nuevos supuestos.

IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

En paralelo a la Campaña de Renta se ha desarrollado también la correspondiente al Impuesto sobre el Patrimonio, que debían declarar los contribuyentes con cuota a ingresar (tras aplicar las correspondientes deducciones y bonificaciones) y también aquellos sin cuota a ingresar que el pasado año contaban con bienes y derechos con un valor superior a los dos millones de euros.

Al término de la campaña se han contabilizado más de 227.800 declaraciones de Patrimonio y el importe a ingresar ha alcanzado los 2.512 millones de euros en España.