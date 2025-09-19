Agentes de Francia, Portugal e Italia patrullarán con Policía Nacional en las fiestas de San Mateo en Logroño - JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA DE LA RIOJA

Proyecto Comisarías Europeas

LOGROÑO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Jefatura Superior de Policía de La Rioja junto con policías de Portugal, Francia y Italia realizarán patrullas conjuntas durante las fiestas de San Mateo y los días previos a estas fiestas.

Durante la mañana de este viernes, estos cinco policías han sido recibidos en dependencias policiales por el jefe Superior de Policía de La Rioja, Manuel Laguna, y han tenido su primera toma de contacto con los compañeros de Policía Nacional.

También han sido recibidos por la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, en la Delegación del Gobierno.

Los agentes extranjeros, con sus uniformes policiales, realizarán los servicios, principalmente en materia de prevención de la seguridad ciudadana, en colaboración con los Agentes pertenecientes a la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana.

Así, en el marco de la celebración de las fiestas de San Mateo, y ante la llegada de turistas de países limítrofes con España, se realizarán patrullas conjuntas, tanto a pie como en vehículos policiales, para atender las demandas de los ciudadanos, y poder atender en su idioma a los ciudadanos extranjeros que se hayan desplazado hasta Logroño en estas fiestas.

Con estas actuaciones conjuntas se busca prevenir la delincuencia, realizar patrullas peatonales en las zonas de mayor afluencia de personas, así como la asistencia a turistas, así como la asistencia de extranjeros en la toma de denuncias.

Durante su estancia en Logroño prestarán servicio con su uniforme reglamentario, integrados plenamente en los servicios planificados por la Jefatura Superior, especialmente en los dispositivos de seguridad.

Una vez finalizada su misión de forma satisfactoria, y alcanzando los objetivos pretendidos de estrechamiento de lazos y canales de comunicación entre ambos cuerpos, el día 25 de septiembre serán acompañados nuevamente hasta sus países.

El Proyecto "Comisarías Europeas" está dirigido por el Área de Coordinación Internacional de la División de Cooperación Internacional de la Policía Nacional.

Este proyecto se inició en el año 2008 en colaboración con Francia, ampliándose en 2012 con Portugal, con Italia en 2014 y con Alemania en 2020, incorporándose cada año nuevos desplazamientos debido a su buena acogida.