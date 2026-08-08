Agosto Clandestino se suma al homenaje de Laguardia por el 225 aniversario de Samaniego - AGOSTO CLANDESTINO

LOGROÑO 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El festival Agosto Clandestino. Poetas en La Rioja se une a la conmemoración del 225 aniversario del fallecimiento de Félix María de Samaniego con un acto poético abierto a la participación. La cita tendrá lugar el próximo 11 de agosto a las 19,30 horas en el Paseo del Collado de Laguardia, frente al busto en bronce del escritor, una obra del escultor bilbaíno Vicente Larrea Aldama erigida en 1883 .

El acto, que se celebrará bajo el lema 'Leer a Samaniego en voz alt'a, invita a poetas, escritores y amantes de la literatura a reunirse en este emblemático mirador de la Rioja Alavesa para compartir y escuchar los versos y fábulas del autor. La iniciativa subraya el compromiso del festival con la difusión de la poesía y la memoria cultural, ofreciendo un espacio de encuentro para que la palabra viva del fabulista se escuche en el lugar que lo vio nacer.

Félix María Serafín Sánchez de Samaniego Zabala (Laguardia, 1745-1801), miembro de la nobleza local, estudió en el colegio de los jesuitas en Francia y en la Universidad de Valladolid, y se vinculó estrechamente a la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, centro de difusión de las ideas ilustradas.

Su obra más conocida, las 'Fábulas' en verso castellano para el uso del Real Seminario Bascongado (1781), reúne 157 relatos que, a través de animales y moralejas, retratan con ironía y sentido crítico los defectos humanos y la sociedad de su tiempo. Fábulas como 'La cigarra y la hormiga', 'La zorra y las uvas' o 'El congreso de los ratones' han perdurado hasta nuestros días, convirtiéndolo en uno de los autores más leídos y estudiados de la literatura en lengua española.

Junto a sus famosas fábulas, Samaniego escribió una colección de poesía erótica y satírica, de tono humorístico y contenido procaz, que circuló de manera manuscrita y que fue perseguida por la Inquisición. Conocida como 'El jardín de Venus', esta obra, publicada por primera vez en 1921, muestra una faceta más irreverente y crítica del autor, donde no duda en burlarse de los privilegios y la hipocresía social y religiosa.

Un día de homenaje en Laguardia La lectura de Agosto Clandestino se suma a la jornada de actos organizada por el Ayuntamiento de Laguardia para conmemorar a su ilustre vecino.