Agosto fue un mes muy cálido en La Rioja, casi 2 grados más de lo normal, y normal en precipitaciones

LOGROÑO, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pasado mes de agosto fue en La Rioja muy cálido en temperaturas y normal en precipitaciones, según los primeros datos del Avance Climatológico de la comunidad, que ha dado a conocer la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

De acuerdo con este parte, en términos generales, el mes de agosto pasado tuvo un carácter muy cálido en general en toda la comunidad en cuanto a las temperaturas registradas.

Las anomalías observadas oscilaron entre valores de +0,8 grados en Santo Domingo, y de +2,8 grados en Valdezcaray, con un promedio regional de +1,9 grados con respecto a las medias normales de este mes para el periodo de referencia 1981-2010, que son de 20,3 grados.

De este modo, se sitúa como el sexto entre los meses de agosto más cálidos registrados en la comunidad desde el año 1961.

En el caso de las temperaturas registradas en el Aeropuerto de Logroño-Agoncillo, lo normal para el mes es de 23,1 grados, mientras que, en el pasado agosto, se registraron 24,3 grados, es decir, una anomalía de +1,2 grados, y carácter muy cálido.

LLUVIAS.

Respecto a las precipitaciones, el comportamiento pluviométrico de agosto se considera normal, con tendencia a seco, en general en la comunidad riojana, si bien se detalla que fue húmedo en el valle de La Rioja Baja.

De este modo, el porcentaje regional de precipitación promedió un 79 por ciento con respecto a los valores normales de referencia, con un rango que osciló entre el 14 por ciento en Logroño-Aeropuerto y el 127 en Rincón de Soto.

En concreto, en el caso de Logroño-Agoncillo, el valor normal para el mes es de 17,5 mm, mientras que, en el pasado agosto, el valor medio ha sido de 2,8 mm, lo que supone una anomalía de -14,7 mm y un porcentaje del 14 por ciento, con lo que en este caso, se considera muy seco.