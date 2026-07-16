Agotadas en poco más media hora las 4.500 invitaciones para seguir la final del Mundial en el Palacio de Deportes

14 July 2026, US, Arlington: Spain coach Luis de la Fuente gestures during the 2026 FIFA World Cup semi-final soccer match between France and Spain at the Dallas Stadium. Photo: Tom Weller/dpa - Tom Weller/dpa

LOGROÑO, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las 4.500 invitaciones puestas a disposición del público por el Gobierno de La Rioja para asistir a la retransmisión en pantalla gigante de la final del Mundial de fútbol en el Palacio de los Deportes de La Rioja se han agotado esta mañana en apenas 32 minutos desde el inicio de su distribución.

La extraordinaria respuesta de los aficionados permitirá que el Palacio de los Deportes registre un lleno para seguir la final que enfrentará a España y Argentina este domingo, 19 de julio, a partir de las 21 horas.

El equipo dirigido por el riojano Luis de la Fuente buscará conquistar el segundo Mundial de la historia de la selección española, dieciséis años después del título logrado en Sudáfrica 2010.

Las invitaciones, gratuitas y con un máximo de cuatro por persona, se han distribuido en los dos puntos habilitados por el Gobierno de La Rioja: la sede del Instituto Riojano de la Juventud (IRJ) y el Palacio de los Deportes de La Rioja, donde el reparto ha concluido al completarse el aforo previsto de 4.500 espectadores.

Las puertas 7, 8 y 9 del Palacio de los Deportes se abrirán a las 20 horas, una hora antes del comienzo del encuentro, para facilitar el acceso de los asistentes.

El Gobierno de La Rioja agradece la excelente acogida que ha recibido esta iniciativa, que permitirá a 4.500 aficionados compartir una cita histórica para el deporte español y animar juntos a la selección dirigida por el riojano Luis de la Fuente en su lucha por conquistar un nuevo título mundial.