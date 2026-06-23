Agricultura amplía en 15 días el plazo para pedir el pago de las ayudas a la reestructuración y reconversión de viñedo

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LOGROÑO 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente publica hoy, día 23, en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR), la Resolución 1141/2026 por la que se amplía el plazo establecido para presentar las solicitudes de pago y las comunicaciones de finalización de operaciones de las ayudas a la reestructuración y reconversión de viñedo para el ejercicio 2026.

Esta decisión responde de manera directa a la necesidad de otorgar más plazo a aquellos viticultores riojanos que durante estos días están pendientes de finalizar y justificar medidas de reestructuración y reconversión de viñedo, una vez que las diferentes labores se han visto retrasadas por las condiciones meteorológicas adversas que han afectado a La Rioja durante los últimos meses.

Las fuertes lluvias han impedido la entrada de maquinaria a las parcelas para realizar los arranques y la preparación del terreno, dilatando en el tiempo de manera extraordinaria las nuevas plantaciones, emparrados y nivelados, además de interrumpir la realización de labores manuales como el reinjertado o la colocación de tubos protectores.

Con esta prórroga, el Gobierno de La Rioja adecúa los plazos burocráticos a la realidad del ciclo agrícola de esta campaña.

De manera destacada, la nueva Resolución determina que las operaciones correspondientes a las convocatorias de los años 2024 y 2025, cuyo plazo de ejecución de labores y presentación de la solicitud de pago finalizaba el próximo 30 de junio, quedan oficialmente ampliadas y prorrogadas hasta el 15 de julio de 2026. Los viticultores riojanos dispondrán así de quince días adicionales para completar las labores sobre el terreno y registrar toda la documentación justificativa sin penalizaciones de calendario, evitando posibles pérdidas de financiación de estas costosas operaciones y aportando tranquilidad.

Estas ayudas son una de las principales herramientas de las que disponen los viticultores riojanos para adaptar el viñedo a la realidad actual de los mercados, por lo que ya en la convocatoria de 2024 el Ejecutivo regional, buscando una reconversión cualitativa del sector, mejoró su orden reguladora con el objetivo principal de incrementar la competitividad de las explotaciones, incentivando la plantación de viñedos con las variedades blancas y minoritarias más demandadas y dando además prioridad a los agricultores profesionales.