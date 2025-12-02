Agricultura apuesta por medidas coordinadas para luchar frente a contagios peste porcina y por el control del jabalí

Archivo - Jabalí - UNIÓN DE UNIONES - Archivo

LOGROÑO 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, ha animado a ir "de la mano" para estar "totalmente engranados" con el fin de diseñar una estrategia común que permita luchar frente a la peste porcina africana. Apuesta por la vigilancia activa y pasiva, aumentar la bioseguridad y por instaurar incentivos para que el sector cinegético ayude con medidas de caza de control del jabalí, principal vector de la enfermedad.

Manzanos ha hecho estas declaraciones minutos antes de participar en la reunión del Foro de Sanidad Animal, en la que como ha reconocido "se había convocado para tratar medidas cautelares adoptadas hace un mes relativas a la dermatosis nodular contagiosa", aún así, y tras conocer la situación en Cataluña al aparecer positivos en peste porcina africana, se ha modificado el orden del día para incluirlo en la sesión.

Con respecto a la peste porcina africana, la consejera ha querido -en primer lugar- tranquilizar a la ciudadanía recordando que "es imposible que contagie al ser humano por contacto ni por ingestión". Pero a pesar de que esta enfermedad no tiene ningún efecto sobre los humanos sí que lo tiene entre los animales.

En La Rioja, la consejera explica que contamos con 185 unidades cabezas de ganado porcino repartidos en 85 explotaciones ganaderas y la inmensa mayoría de ellas, por encima del 73%, son explotaciones de cebo.

Si la situación de contagio prosigue, "podría ser muy preocupante para la economía riojana siendo como es una de las principales economías ganaderas de nuestra región. Sufrir algún positivo en nuestra zona tendría repercusiones económicas y limitaciones a la hora de poder exportar y vender ese producto a terceros países".

POSITIVOS EN BARCELONA

En ese sentido, tenemos que tener en cuenta que han aparecido después de 30 años libres de enfermedad esos positivos en la provincia de Barcelona, "lo que conlleva que tenemos que aumentar cualquier medida que esté en nuestras manos de precaución e intentar evitar que la enfermedad se expanda y que pueda llegar a nuestras demarcaciones".

La consejera ha explicado que se debe tener en cuenta "que es una enfermedad de declaración obligatoria y que, por ello, estamos en contacto con el resto de comunidades autónomas y con el Ministerio de Agricultura para cualquier novedad que pueda surgir conocerla de primera mano y tomar las decisiones oportunas".

Además, añade, en este foro "examinaremos junto con el sector, junto con veterinarios, junto con agentes rurales, agentes forestales nuestros, junto con ganaderos y junto a los servicios tanto de ganadería como de medio natural la situación" y también "vamos a analizar posibles situaciones futuras e intentar poner de manifiesto la importancia vital que tiene en estos momentos una coordinación entre lo que es el medio natural y la ganadería".

En este punto la consejera insiste en "ir de la mano" y estar totalmente engranados "los ganaderos con los veterinarios, con los cazadores, con los agentes forestales...". Estando seguros de que esa coordinación la tenemos aquí en La Rioja, "entre todos tenemos que trabajar y diseñar la estrategia que vamos a seguir para luchar frente a esta enfermedad".

Lo primero -indica- "implementar y aumentar esas medidas de bioseguridad, es decir, tener mucho cuidado en la higiene por el alto contagio. También se pondrá sobre la mesa la necesidad de extremar las medidas de precaución en cuanto al transporte porque puede ser también un vector importantísimo de la enfermedad".

Insiste en "multiplicar la vigilancia pasiva", es decir, "tener la concienciación, la educación y la formación necesaria para saber los síntomas frente a lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer o lo que no se debe hacer para ser más cuidadosos frente a esta enfermedad".

CAZA DEL JABALÍ

Además y sabiendo que el principal vector de la enfermedad es el jabalí, "tenemos que poner sobre la mesa todas las acciones que podamos para que se aumente la caza del jabalí aquí en La Rioja. Estamos además ante una especie con un crecimiento demostrado, en el año 2022 eran aproximadamente 8.500 las cabezas de jabalí que nuestros estudios poblacionales daban para La Rioja. A día de hoy ha aumentado y ha alcanzado los 10.000".

Así las cosas, la consejera apuesta por instaurar incentivos para que el sector cinegético "se anime a ayudarnos con esas medidas de caza de control del jabalí". En la reserva "lo haremos proponiendo tasa cero a la hora de la caza del jabalí" y en los cotos de fuera de la reserva "intentaremos ofrecerles bonificaciones a aquellos cotos que se comprometan con el Gobierno de La Rioja aumentar sus capturas de jabalí, es decir, hacer acciones concretas de caza dirigidas a disminuir la población de jabalí, que va a significar disminuir los riesgos".

Aparte de todo esto, contaremos con esas "autorizaciones excepcionales que actualmente se pueden dar y se darán en aquellos municipios con explotaciones de porcino que además tienen una alta población de jabalíes".

También proponen que los cotos puedan contar con personal puesto a disposición por parte de la Consejería de Agricultura para que realicen esas acciones de control, "intentaremos que todos los cotos implicados, sobre todo los que están en esos radios de acción cercanos a esas explotaciones porcinas, se involucren y trabajen desde la empatía con la necesidad que tenemos en este momento y también intentaremos que otros agentes importantes se sumen al trabajo.

MEDIDAS MÁS FLEXIBLES POR LA DERMATOSIS NODULAR CONTAGIOSA

Por su parte, y con respecto a la dermatosis nodular contagiosa (DNC), una enfermedad vírica que afecta al ganado bovino y que ha sido detectada en Cataluña y en otros países de la Unión Europea, y tras no detectarse ningún foco en La Rioja, la consejera ha explicado que se ofrecerá al sector ganadero "flexibilizar en la medida de lo posible las medidas que llevamos tomadas desde hace un mes".

Se hace -ha dicho- una vez que la situación en Cataluña parece que se ha estabilizado y que no se han conocido nuevos positivos en la zona y que además los niveles porcentuales de vacunación son elevados.

Además, como ha explicado Manzanos, en el resto de comunidades autónomas también se están suavizando y flexibilizando estas medidas cautelares tomadas por todos. Por esa razón, se limita la medida de prohibición de ferias ganaderas a las especies que tenemos con alguna problemática sanitaria en estos momentos, es decir, al porcino, al tema del vacuno y al tema del aviar, por las razones obvias.

Y también queda suspendido el punto número 7 de la resolución que estaba dirigida a prohibir los traslados que no fueran directos de granja a granja para evitar esas paradas indeseadas y esas probabilidades de contagio.

Si el sector así lo acepta, prosigue la consejera, "quedará modificada dicha resolución" sin olvidar las medidas de bioseguridad, con las desinfectaciones y con las visitas de nuestros veterinarios oficiales a las granjas.