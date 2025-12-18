Agricultura celebra una jornada formativa sobre aplicación de Ley de la Cadena Alimentaria en las cooperativas riojanas - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Desarrollo Rural y a petición de la Federación de Cooperativas Agrarias de La Rioja (FECOAR), ha celebrado hoy, día 18, una jornada formativa sobre la aplicación de la Ley 12/2013 sobre la Cadena Alimentaria a la que han asistido medio centenar de gerentes y miembros de los órganos rectores de diferentes cooperativas riojanas.

Los técnicos del área de Cadena Alimentaria y Estadística han impartido esta jornada, programada dentro del plan de formación de FECOAR, en la que han podido resolver las dudas del sector vitivinícola cooperativo sobre aquellos aspectos del contenido de la norma que les afectan directamente.

Así, la jornada se ha desarrollado en tres bloques para abordar la aplicación de la ley con las obligaciones y particularidades en el ámbito cooperativo y el modelo de control y cuáles son las principales incidencias detectadas, así como para presentar también la nueva herramienta digital de la que dispondrán las cooperativas riojanas para comunicar sus operaciones comerciales.

Esta herramienta forma parte del proyecto Enodatalake, que están desarrollando conjuntamente el Gobierno de La Rioja y empresas tecnológicas de la comunidad autónoma.

La Ley de la Cadena Alimentaria busca lograr la transparencia en la formación de precios y en las relaciones comerciales y contractuales, cumplir los plazos de pago, evitar la destrucción de la cadena de valor, y garantizar una competencia justa que beneficie tanto al sector productor y bodeguero como a los consumidores.

El cumplimiento de esta ley no solo ayuda a prevenir conflictos, sino también refuerza la confianza entre viticultores, cooperativas, bodegas y el resto de eslabones de la cadena.