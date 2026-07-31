Agricultura eleva hasta el 65% la ayuda para la contratación del seguro de uva de vinificación - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura ha aumentado el apoyo a la contratación del seguro de uva de verificación, al módulo 3, elevando del 55 al 65 por ciento la ayuda para su contratación.

La consejera de Agricultura, Noemí Manzanos, ha informado al Grupo de Trabajo del Seguro de Uva de Vinificación de la medida, concebida para hacer frente a la subida del precio de las pólizas, y la directora general, Maria Jesús Miñana, la ha trasladado en rueda de prensa.

Miñana ha recalcado que llegar a este 65 por ciento supone que la ayuda de la Administración llega al tope del 75 por ciento, que es lo que tiene permitido por el marco normativo europeo.

Tal y como ha informado el Gobierno riojano, la revisión de tarifas planteada por Agroseguro, tras varios años de alta siniestralidad, prevé una subida de la tasa por pedrisco en la Rioja Alta cercana al diez por ciento y en la Rioja Media superior al veinte por ciento, lo que supondrá incrementos en las primas de los seguros del cuatro por ciento y del once por ciento, respectivamente.

Una vez analizado el impacto de esta subida, el Gobierno de La Rioja, ha indicado, trasladó formalmente a ENESA y a Agroseguro su preocupación por el impacto económico que esta propuesta de revisión de tarifas podría tener sobre los viticultores y solicitó que se estudiara la posibilidad de aplazar su aplicación o, al menos, adoptar mecanismos de implantación gradual del aumento de costes, solicitud que ya ha sido rechazada por ambos organismos.

"Esta iniciativa se suma al esfuerzo presupuestario realizado este año al destinar la cifra récord de cinco millones de euros para incentivar la contratación de seguros agrarios", ha recordado Manzanos. Tras este incremento, el Gobierno de La Rioja destinará más de 1,6 millones de euros a la principal línea de seguros de uva.

A la reunión del Grupo de Trabajo del Seguro de Uva de Vinificación, en la que la consejera Manzanos ha anunciado esta mejora de la subvención, han asistido la directora general de Agricultura y Ganadería, María Jesús Miñana, y técnicos del área, junto a representantes de Agroseguro, Enesa, el Consorcio de Compensación de Seguros, la Delegación del Gobierno en La Rioja, Arag-Asaja y UAGR.

MANTENER EL ALTO NIVEL DE ASEGURAMIENTO

El Gobierno de La Rioja considera prioritario mantener el nivel de aseguramiento en el sector agrario, y en particular en el viñedo riojano.

"En un escenario de creciente incertidumbre climática, el seguro agrario constituye una herramienta estratégica de gestión del riesgo que, además, garantiza la estabilidad de las explotaciones", ha insistido la consejera Manzanos.

La implantación del seguro agrario en La Rioja mantiene una tendencia creciente en los últimos años, con cifras superiores al ochenta por ciento de la superficie de cultivos herbáceos y al setenta por ciento en viñedo, porcentajes por encima de la media registrada a nivel nacional.

Cerca de 30.000 hectáreas cuentan con seguro de uva de vinificación en la comunidad autónoma, con un capital asegurado de casi de 144 millones de euros y un recibo de prima de unos doce millones de euros.

Esta nueva medida de apoyo anunciada hoy se enmarca dentro de los compromisos adquiridos por el Ejecutivo riojano a través del Plan de acción para paliar el impacto de la crisis de costes en el sector agrario presentado el pasado 8 de mayo, con hasta seis medidas.