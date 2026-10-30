AgroConectApp muestra el potencial de la agricultura de precisión para conocer la evolución de los cultivos

Presentación de AgroConectApp - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un proyecto piloto impulsado por ARAG-ASAJA y en el que participa el Gobierno de La Rioja, AgroConectApp, muestra a los agricultores el potencial de la agricultura de precisión para conocer y anticiparse a la evolución de los cultivos.

El director general de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Óscar León; el secretario general de ARAG-ASAJA, Igor Fonseca; y el CEO de SpectralGeo, Carlos Tarragona, han participado este viernes en Tricio, en la jornada de presentación de 'AgroConectApp: Herramienta de acompañamiento continuo para el agricultor'.

Un sistema que contribuirá a reducir la brecha digital en el medio rural, entre otras mejoras, al convertir en interfaces sencillas soluciones avanzadas, como la teledetección satelital y la Inteligencia Artificial, y ofrecer formación continua sobre su manejo a los usuarios.

Así, permite monitorizar cultivos de cereal -trigo, cebada y triticale- y viñedo mediante la integración de diferentes fuentes de información, como datos históricos, información meteorológica e imágenes multiespectrales obtenidas por satélite.

Mediante técnicas de Inteligencia Artificial, estos datos se transforman en información visual y agronómica que ayuda a comprender el estado de los cultivos y su evolución.

Esta aplicación ha sido impulsada por la Asociación Riojana de Agricultores y Ganaderos (ARAG-ASAJA) con un presupuesto total de 76.688 euros y ha obtenido una aportación autonómica de 61.350,40 euros, correspondiente a la convocatoria 2026 del programa de Proyectos piloto y emblemáticos ante el reto demográfico.

El director general ha subrayado la importancia de esta nueva aplicación para "la digitalización del sector de campo" y ha puesto en valor las ayudas a proyectos piloto a la hora de "poner en marcha tanto iniciativas del sector primario como cualquier otro proyecto que sirva para mejorar el futuro del medio rural".

Por su parte, Fonseca ha señalado que esta herramienta permitirá a los agricultores "conocer mejor el desarrollo de sus cultivos y aprovechar mucho más el tiempo y sus recursos, lo que repercutirá positivamente en los resultados de su explotación". permite monitorizar cultivos de cereal -trigo, cebada y triticale- y viñedo

Durante la jornada, Carlos Tarragona ha explicado que AgroConect pone a disposición de los agricultores un servicio innovador y continuo, basado en datos satelitales, climáticos e inteligencia artificial.

Algo que les ayuda a monitorizar sus parcelas, optimizar recursos y mejorar la productividad, "traduciendo toda esta información al lenguaje del agricultor y permitiéndole evitar desplazamientos innecesarios y ahorrar costes".

EL SISTEMA.

Uno de los principales objetivos de esta herramienta es contribuir a la dinamización del medio rural y a la fijación de población, al dotar a los municipios de un servicio pionero en digitalización agrícola que refuerza su atractivo y resiliencia frente al éxodo rural.

Asimismo, sirve para modernizar y digitalizar la labor agraria, lo que hace que las explotaciones sean más eficientes, viables y competitivas para las jóvenes, poniendo en valor el relevo generacional en el campo y la atracción de población para los municipios más pequeños.

Por otra parte, el plan de capacitación técnica de AgroConectApp presta especial atención a los jóvenes agricultores, las mujeres rurales y los grupos en riesgo de despoblación, promoviendo la cohesión social y el desarrollo de competencias.

Al mismo tiempo, promueve la competitividad del tejido económico de las localidades con menos habitantes, así como la creación de nuevos puestos de trabajo relativos al soporte técnico continuo para la atención a usuarios, gestión de datos y coordinación.

Además, las localidades participantes se convierten en referentes de buenas prácticas digitales, generando un impacto positivo en su visibilidad y ofreciendo un modelo demostrativo replicable en otras comarcas de nuestra región.

De igual modo, viene a paliar otros de los grandes retos del medio rural y del campo: la sostenibilidad medioambiental y la optimización del agua.

Para ello, ayuda a los agricultores a ajustar el uso de fertilizantes y fitosanitarios, y a detectar de manera temprana el estrés hídrico de las parcelas.

Esta iniciativa, que cuenta con la colaboración de DRÓNICA SOLUTIONS SL (SPECTRALGEO), empresa que ha desarrollado la herramienta, Gobierno de La Rioja, Ayuntamiento de Tricio, FMC Agricultural Solutiones, CEIP Rural y Caja Rural de Navarra, surge, entre otros problemas, ante la escasez de herramientas tecnológicas accesibles que permitan la gestión eficiente de las explotaciones.