Agroseguro adelanta las indemnizaciones a los viticultores riojanos con un primer pago de 3,5 millones de euros

LOGROÑO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agroseguro inicia hoy, jueves, el pago de indemnizaciones por los siniestros sufridos por el viñedo riojano, con un primer abono de 3,5 millones de euros, lo que representa más de la mitad de los daños registrados en la campaña 2026, que suman una estimación cercana a los 5 millones.

La superficie declarada con siniestro ha superado las 4.000 hectáreas, más del 90% por las tormentas de pedrisco. El fuerte granizo se ha dejado sentir en la región hasta en una treintena de ocasiones entre abril y agosto, si bien en la mayor parte de los casos han sido muy localizados.

El pago de indemnizaciones se ha adelantado varias semanas respecto a años anteriores debido al propio adelanto de la vendimia provocado por las altas temperaturas registradas durante la primavera y el verano. En efecto, en 2025, el pago a los viticultores riojanos comenzó en la última semana de septiembre, y en los dos años anteriores, en la primera semana de octubre.

En total, las indemnizaciones abonadas a los viticultores riojanos en los últimos cinco años (2022-2026) alcanzan los 50 millones de euros, tras unas últimas campañas marcadas por heladas y fenómenos tormentosos (principalmente pedrisco).