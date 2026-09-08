La agrupación calagurritana de voluntarios de Protección Civil celebra su 25 aniversario este 12 de septiembre - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del 25 aniversario de la fundación de la agrupación de voluntarios de Protección Civil de Calahorra, el Ayuntamiento de Calahorra ha presentado el programa de actividades con el que se conmemorará esta trayectoria de compromiso, trabajo, servicio y colaboración con la ciudad.

La concejala de Seguridad, Reyes Zapata, y el jefe de la agrupación, Gerardo Garrido, han dado a conocer los detalles de una jornada que se celebrará el próximo sábado 12 de septiembre en el recinto ferial y que estará abierta a toda la ciudadanía.

La jornada combinará una amplia exposición de medios, exhibiciones y talleres. Además, el pabellón Europa acogerá un acto institucional de reconocimiento a la trayectoria de esta agrupación a lo largo de sus 25 años.

La agrupación de voluntarios de Protección Civil de Calahorra se constituyó el 30 de mayo de 2001 y pocos días después, el 7 de junio, Gerardo Garrido fue nombrado jefe de la agrupación, responsabilidad que continúa desempeñando en la actualidad.

Desde aquel primer grupo formado por 15 voluntarios, Protección Civil ha ido creciendo hasta convertirse en una organización fundamental para garantizar el desarrollo seguro de numerosos eventos y actividades que se celebran en Calahorra.

Reyes Zapata ha destacado que "no solamente estamos para celebrar 25 años de esta asociación; celebramos 25 años de compromiso, altruismo y servicio desinteresado a nuestra ciudad. Son valores muy importantes que estos voluntarios han demostrado durante todo este tiempo". Asimismo, ha agradecido la labor completamente desinteresada de todas las personas que han formado parte de la agrupación calagurritana a lo largo de todos estos años.

DESDE LAS 09,00 HORAS

La jornada conmemorativa del 25 aniversario se celebrará el 12 de septiembre de 9,00 a 13,30 horas en el recinto ferial de la ciudad, donde la ciudadanía podrá conocer de cerca el trabajo y los recursos de los distintos cuerpos y organizaciones que intervienen en situaciones de seguridad y emergencia.

Junto a Protección Civil de Calahorra, participarán efectivos de la Policía Local, Guardia Civil, Policía Nacional, SOS Rioja, agrupaciones de Protección Civil de La Rioja y Navarra y, previsiblemente, Cruz Roja.

Los asistentes podrán conocer de cerca una amplia variedad de medios y unidades especializadas, entre ellos "helicópteros, unidades de drones, equipos TEDAX y NBQ de la Policía Nacional, así como unidades especializadas de la Guardia Civil como Tráfico, Seprona o Montaña", ha detallado Garrido.

También estarán presentes recursos de extinción de incendios, salvamento acuático y otros dispositivos de emergencia.

En total, está prevista la participación de entre 150 y 200 efectivos y recursos, convirtiendo la celebración en una de las mayores concentraciones de medios de emergencias organizadas en Calahorra.

Durante la mañana se sucederán diferentes demostraciones y talleres prácticos dirigidos al público con el objetivo de acercar de una manera didáctica el trabajo de los servicios de emergencia y ofrecer conocimientos básicos que pueden resultar de gran utilidad ante una situación de peligro.

Entre las propuestas previstas se encuentran talleres de primeros auxilios y actuaciones básicas ante situaciones de emergencia, como los atragantamientos infantiles, la realización de torniquetes o la extinción de pequeños incendios domésticos.

Por su parte, SOS Rioja mostrará su Puesto de Mando Avanzado y un vehículo especializado en iluminación para intervenciones nocturnas, ofreciendo una visión del trabajo de coordinación que se realiza en grandes emergencias.

La celebración concluirá a las 13,30 horas en el pabellón Europa con un acto institucional de homenaje a la agrupación calagurritana de voluntarios de Protección Civil.

Un reconocimiento a 25 años de compromiso, altruismo y servicio a Calahorra que, en palabras de su jefe, Gerardo Garrido, han estado marcados por "muchas personas, mucho sacrificio, momentos muy buenos y momentos muy duros".

Asimismo, Garrido ha destacado el papel de Protección Civil como apoyo permanente al resto de servicios de emergencia, asegurando que "siempre somos el comodín de todos los cuerpos; cuando alguien necesita ayuda, ahí está Protección Civil" y recordando que la mayor recompensa para sus voluntarios sigue siendo "arrancar una sonrisa o recibir un gracias de alguien".