Aguilar del Río Alhama y Arnedo, reconocidos como los municipios 'más saludables de La Rioja'

LOGROÑO, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Médicos de La Rioja ha fallado el I Concurso de Municipios Saludables de La Rioja que puso en marcha el pasado mes de abril en colaboración con la Federación Riojana de Municipios (FRM). La iniciativa perseguía el fin de reconocer las actuaciones impulsadas desde el ámbito local para promover la salud, prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida de la población.

El concurso ha contado con dos categorías para igualar las oportunidades de todos los municipios. La de hasta 1.000 habitantes ha recaído en Aguilar del Río Alhama, mientras que, en la categoría de municipios de más de 1.000 habitantes, ha sido para Arnedo.

El jurado ha valorado las nueve candidaturas presentadas atendiendo a criterios como el impacto de las iniciativas en la población y en el medio ambiente, la continuidad de los proyectos, la participación ciudadana, la colaboración entre instituciones, la innovación y la posibilidad de trasladar las buenas prácticas a otros municipios.

Los reconocimientos a las alcaldesas de ambos ayuntamientos se entregarán el próximo viernes, 3 de julio, durante la celebración del 'Día de la Profesión Médica' en Riojaforum, a partir de las 20 horas.

AGUILAR DEL RÍO ALHAMA, UN MODELO RURAL DE SALUD COMUNITARIA

Los motivos que le han servido a Aguilar del Río Alhama para hacerse con el galardón han sido su impulso a un modelo integral de salud comunitaria adaptado al medio rural, donde la promoción de hábitos saludables está muy presente en las políticas municipales.

El jurado ha destacado especialmente la capacidad del municipio para aprovechar sus recursos naturales, sociales y sanitarios para favorecer el bienestar de sus vecinos. Entre sus iniciativas, destaca el jurado, la creación de entornos activos y seguros mediante infraestructuras como la Vía Verde del Alhama, espacios deportivos municipales, zonas saludables y recursos destinados a fomentar la movilidad sostenible y la actividad física.

También se ha valorado la colaboración entre el Ayuntamiento, el consultorio médico local y la farmacia rural, para generar una red de proximidad orientada a mejorar la atención, la educación sanitaria y el acompañamiento de la población.

La candidatura incorpora además numerosas acciones dirigidas a todas las edades, desde programas de envejecimiento activo y prevención de la soledad hasta actividades infantiles y juveniles, rutas saludables, paseos comunitarios, talleres de nutrición y propuestas vinculadas al bienestar emocional y al contacto con la naturaleza.

ARNEDO, UNA ESTRATEGIA CONSOLIDADA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

Por su parte, Arnedo ha sido distinguido por su trayectoria consolidada en promoción de la salud y por un modelo basado en la coordinación entre el Ayuntamiento, el centro de salud, centros educativos, asociaciones y entidades sociales.

El jurado ha valorado la continuidad de una estrategia municipal que integra la prevención, la educación sanitaria y el bienestar emocional a través de programas dirigidos a distintos grupos de población.

Entre las iniciativas reconocidas se encuentran el Plan Municipal de Prevención de Adicciones y Promoción de la Salud, los programas de acompañamiento y bienestar emocional para jóvenes, las actuaciones de envejecimiento activo como 'Ágilmente', los paseos saludables y las actividades dirigidas a fomentar la actividad física y las relaciones sociales.

Asimismo, han destacado los miembros de la Comisión Permanente del Colegio de Médicos, encargados de valorar las candidaturas, la apuesta del municipio por la salud mental y la convivencia, con proyectos como 'Arnedo Convive' y 'Faros en la Oscuridad', orientados a mejorar las relaciones, prevenir situaciones de acoso y reforzar las habilidades emocionales de jóvenes, familias y comunidad educativa.

El jurado también ha puesto en valor iniciativas comunitarias como la 'Feria Intercultural FICArnedo', el 'Mercadillo de Salud Comunitaria' y el programa "Conectando a Gentes", propuestas que fomentan la participación ciudadana, la inclusión y el trabajo en red como herramientas clave para mejorar la salud colectiva.