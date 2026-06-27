Albelda de Iregua conmemora el Día del Orgullo con el mensaje 'Nadie sobra' - ALBELDA DE IREGUA

LOGROÑO, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Albelda de Iregua conmemorará este 28 de junio el Día Internacional del Orgullo LGTBIAQ+ bajo el lema 'Albelda de Iregua. Nadie sobra'.

Con motivo de esta fecha, el Ayuntamiento volverá a colocar la bandera arcoíris en la fachada consistorial como gesto público de apoyo a las personas LGTBIAQ+ y de reconocimiento a la diversidad afectiva, sexual, familiar y de género.

La campaña quiere recordar que la diversidad forma parte de la vida cotidiana del municipio. Está en las familias, en las amistades, en las cuadrillas, en las calles y en los espacios compartidos de Albelda de Iregua.

El lema 'Nadie sobra' resume una idea sencilla: un pueblo se hace con todas las personas que lo viven. Con quienes han nacido aquí, con quienes han llegado después y con quienes viven, aman o se expresan de maneras diversas.

Por eso, este 28 de junio, Albelda de Iregua vuelve a trasladar un mensaje claro: nadie debería sentirse fuera de lugar en su propio pueblo.

Con esta acción, el Ayuntamiento de Albelda de Iregua reafirma su compromiso con el respeto, la igualdad y la convivencia.