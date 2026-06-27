Albelda de Iregua conmemora el Día del Orgullo con el mensaje 'Nadie sobra'

Albelda de Iregua conmemora el Día del Orgullo con el mensaje 'Nadie sobra'
Albelda de Iregua conmemora el Día del Orgullo con el mensaje 'Nadie sobra' - ALBELDA DE IREGUA
Europa Press La Rioja
Publicado: sábado, 27 junio 2026 14:25
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   LOGROÑO, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

   Albelda de Iregua conmemorará este 28 de junio el Día Internacional del Orgullo LGTBIAQ+ bajo el lema 'Albelda de Iregua. Nadie sobra'.

   Con motivo de esta fecha, el Ayuntamiento volverá a colocar la bandera arcoíris en la fachada consistorial como gesto público de apoyo a las personas LGTBIAQ+ y de reconocimiento a la diversidad afectiva, sexual, familiar y de género.

   La campaña quiere recordar que la diversidad forma parte de la vida cotidiana del municipio. Está en las familias, en las amistades, en las cuadrillas, en las calles y en los espacios compartidos de Albelda de Iregua.

   El lema 'Nadie sobra' resume una idea sencilla: un pueblo se hace con todas las personas que lo viven. Con quienes han nacido aquí, con quienes han llegado después y con quienes viven, aman o se expresan de maneras diversas.

   Por eso, este 28 de junio, Albelda de Iregua vuelve a trasladar un mensaje claro: nadie debería sentirse fuera de lugar en su propio pueblo.

   Con esta acción, el Ayuntamiento de Albelda de Iregua reafirma su compromiso con el respeto, la igualdad y la convivencia.

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