Albelda recuperará el cine por una tarde con el primer certamen rural LGTBI de La Rioja - AYUNTAMIENTO DE ALBELDA

LOGROÑO 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El próximo 15 de junio, el Salón Cultural de Albelda de Iregua acogerá el I Certamen Rural LGTBI de La Rioja, una muestra de cortometrajes que llevará al municipio una propuesta cultural centrada en la diversidad y el cine.

La sesión comenzará a las 17,00 horas y contará con la proyección de varios cortometrajes vinculados a distintas formas de vivir, mirar y contar la realidad.

El certamen está organizado por PSOE La Rioja, Juventudes Socialistas de La Rioja y el Ayuntamiento de Albelda de Iregua, con la colaboración de Octubre Corto y Queer nauzu.

La iniciativa busca acercar nuevas propuestas culturales también a los pueblos y abrir espacios de encuentro desde el entorno rural, demostrando que la diversidad también tiene espacio en la vida cultural de nuestros municipios.La entrada será libre hasta completar aforo.