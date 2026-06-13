Albelda recuperará el cine por una tarde con el primer certamen rural LGTBI de La Rioja

Albelda recuperará el cine por una tarde con el primer certamen rural LGTBI de La Rioja
Albelda recuperará el cine por una tarde con el primer certamen rural LGTBI de La Rioja - AYUNTAMIENTO DE ALBELDA
Europa Press La Rioja
Publicado: sábado, 13 junio 2026 14:24
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LOGROÑO 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El próximo 15 de junio, el Salón Cultural de Albelda de Iregua acogerá el I Certamen Rural LGTBI de La Rioja, una muestra de cortometrajes que llevará al municipio una propuesta cultural centrada en la diversidad y el cine.

La sesión comenzará a las 17,00 horas y contará con la proyección de varios cortometrajes vinculados a distintas formas de vivir, mirar y contar la realidad.

El certamen está organizado por PSOE La Rioja, Juventudes Socialistas de La Rioja y el Ayuntamiento de Albelda de Iregua, con la colaboración de Octubre Corto y Queer nauzu.

La iniciativa busca acercar nuevas propuestas culturales también a los pueblos y abrir espacios de encuentro desde el entorno rural, demostrando que la diversidad también tiene espacio en la vida cultural de nuestros municipios.La entrada será libre hasta completar aforo.

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