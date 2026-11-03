EL ALCALDE DE FUENMAYOR RECIBE AL CAMPEÓN MUNDIAL DE PELOTA JORGE FERNÁNDEZ - AYUNTAMIENTO DE FUENMAYOR

LOGROÑO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Fuenmayor, Alberto Peso, acompañado del concejal de Deportes, Joaquin Aranzubía, ha recibido en el Salón de Plenos del Ayuntamiento al Campeón del Mundo de Pelota a mano, Jorge Fernández acompañado de sus padres, hermano, abuelos y familiares.

Alberto Peso a manifestado la alegría y orgullo para todo el pueblo de Fuenmayor tener un Campeón del Mundo, añadido a su juventud que representa todo un ejemplo para todas las generaciones venideras.

A continuación ha recibido de manos del alcalde un escudo de plata de Fuenmayor y un boceto del rotulo de la localidad.

A sus 24 años el joven delantero fuenmayorense añade así un oro mundial a la Copa del Rey que también ha conseguido este año. Jorge va cumpliendo metas con resultados extraordinarios.

Jorge ha compartido sus experiencias y anécdotas con el alcalde, de este viaje tan fructífero.