El alcalde de Fuenmayor recibe al campeón mundial de pelota, Jorge Fernández

EL ALCALDE DE FUENMAYOR RECIBE AL CAMPEÓN MUNDIAL DE PELOTA JORGE FERNÁNDEZ
EL ALCALDE DE FUENMAYOR RECIBE AL CAMPEÓN MUNDIAL DE PELOTA JORGE FERNÁNDEZ - AYUNTAMIENTO DE FUENMAYOR
Europa Press La Rioja
Publicado: martes, 3 noviembre 2026 20:00
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LOGROÑO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Fuenmayor, Alberto Peso, acompañado del concejal de Deportes, Joaquin Aranzubía, ha recibido en el Salón de Plenos del Ayuntamiento al Campeón del Mundo de Pelota a mano, Jorge Fernández acompañado de sus padres, hermano, abuelos y familiares.

Alberto Peso a manifestado la alegría y orgullo para todo el pueblo de Fuenmayor tener un Campeón del Mundo, añadido a su juventud que representa todo un ejemplo para todas las generaciones venideras.

A continuación ha recibido de manos del alcalde un escudo de plata de Fuenmayor y un boceto del rotulo de la localidad.

A sus 24 años el joven delantero fuenmayorense añade así un oro mundial a la Copa del Rey que también ha conseguido este año. Jorge va cumpliendo metas con resultados extraordinarios.

Jorge ha compartido sus experiencias y anécdotas con el alcalde, de este viaje tan fructífero.

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