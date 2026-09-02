Alcalde de Logroño, sobre concentración por Ceuta: "No tiene siglas, sino un sentimiento profundo de país"

Decenas de personas durante una manifestación pacífica, a 30 de agosto de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

LOGROÑO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

"Creo que es una concentración muy importante porque no tiene siglas políticas, sino que, como debe ser, tiene un sentimiento profundo de país, que es España". Son que las palabras que acaba de pronunciar el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, sobre la concentración de apoyo a Ceuta, que esta tarde se va a desarrollar en la Plaza del Ayuntamiento de la ciudad.

A preguntas de los medios de comunicación, durante una comparecencia de prensa para informar de novedades en la Plaza de Abastos, Escobar ha reiterado que "creo que es una concentración importante para expresar nuestra solidaridad".

Para el primer edil logroñés, la concentración además "es importante para España", un país "que tiene la obligación constitucional, territorial, institucional de defender nuestras fronteras, que, dicho sea de paso, son las más complicadas del mundo".

Una circunstancia que, a su juicio, hace necesaria "también la ayuda de la Unión Europea".

Ha sumado Escobar que "más allá de esas cuestiones más globales, expresar desde el corazón nuestro cariño, nuestra solidaridad hacia el pueblo y la ciudad de Ceuta".

Y, por eso, a través de un manifiesto que se va a leer en la concentración, "queremos expresar el sentir sincero, unánime, de los logroñeses que mandan un abrazo solidario a los ciudadanos de Ceuta".

Por último, ha querido enviar el alcalde de Logroño "un abrazo institucional y figurado a quienes hacen posible que día a día, no en el asalto solo, sino todos los días, que esas fronteras estén protegidas, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".