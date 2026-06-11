Alcalde de Logroño dedica los Banderazos de San Bernabé a "las personas con discapacidad, la música y el vino de Rioja"

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ondea la bandera de la ciudad en el Arco de San Bernabé - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha dedicado los tradicionales 'Banderazos' -que, dentro del Voto de San Bernabé, simbolizan la posesión de la ciudad una vez terminado el asedio del ejército francés en el 1521-, a las personas con discapacidad porque "hacer posible sus derechos es hacer posible los de toda una ciudad, a la música porque "es el lenguaje más universal", y al vino de Rioja que "es nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro".

Este miércoles, 11 de junio, ha tenido lugar la procesión en honor de San Bernabé que ha estado liderada por el alcalde de Logroño, Conrado Escobar. Al acto han asistido el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, la presidenta del Parlamento regional, Marta Fernández Cornago, y la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, junto a la corporación municipal y el resto de autoridades.

En el transcurso de la procesión, el alcalde ha procedido a dar los tradicionales 'Banderazos' en el Arco de San Bernabé, Cuatro Cantones y Puerta del Revellín.

"A LA PERSONAS CON DISCAPACIDAD"

El primero de ellos, frente al Arco de San Bernabé, el alcalde ha querido brindárselo "a las personas con discapacidad". Ha afirmado que "Logroño es una ciudad solidaria, es una ciudad diversa e inclusiva".

"Hoy ponemos la mirada en las personas con discapacidad porque hacer posible sus derechos es hacer posible los de toda una ciudad", ha añadido el alcalde, poniendo en valor que "aceptamos como propios los derechos de estas personas".

El transcurso de la procesión ha continuado por las calles del centro de la capital, donde cientos de logroñeses esperaban para ver al patrón de San Bernabé y a la Virgen de la Esperanza. Todo ello acompañado por Gigantes y Cabezudos, dulzainas y bailes regionales. Han participado, entre otros, 'Contradanza', la Escuela de Jotas de La Rioja y el Grupo de Danzas de La Rioja y Aires de Rioja.

"LA MÚSICA ES EL LENGUAJE MÁS UNIVERSAL"

Tras hacer un pequeño 'parón' tanto en la Cocina Económica como en el hospital provincial, la procesión ha proseguido hasta la esquina de Cuatro Cantones, donde ha tenido lugar el segundo Banderazo. En esta ocasión, el alcalde ha tenido unas palabras "para la música y los músicos".

Como ha dicho, la música "es el lenguaje más universal" y "nos acompaña durante toda nuestra vida, en las celebraciones, cuando nos enamoramos, cuando rezamos y en esta procesión". Ante ello, ha reiterado su dedicatoria "a la música y a todos los que la hacen posible esa magia, que nos hace sentir y vibrar".

Posteriormente, y tras proseguir la procesión por la parte vieja de la capital y disfrutar también de un vino de Rioja en la sociedad gastronómica La Micológica de Logroño, el alcalde, autoridades y el resto de la corporación municipal han disfrutado de diferentes bailes regionales por parte del Grupo de Danzas de Logroño, frente al Parlamento de La Rioja, y se ha procedido a la bendición del Pez, Pan y Vino.

"POR EL VINO DE RIOJA"

Finalmente, en plena Puerta del Revellín ha tenido lugar el tercer y último Banderazo de San Bernabé 2026, dedicado al vino de Rioja. Ha señalado que "nos acercamos a lo que culmina la tradición en el día de hoy, al pez, al pan y al vino, por lo que este último 'banderazo' va por el tercero de ellos, por el vino de Rioja".

"Va -ha añadido- por nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro que está ahí en nuestro vino". Ha asegurado que "configura nuestros pueblos, nuestro campo, nuestra manera de entender la vida, nuestra cultura y da de comer a mucha gente". "Vamos a conceder este banderazo al mejor vino del mundo, al vino de Rioja", ha concluido Escobar.

Tras pronunciar el último 'Banderazo', el alcalde, junto a toda la comitiva, ha podido disfrutar del reparto del Pan, Pez y Vino, de los que la Cofradía del Pez prevé repartir durante esta mañana más de 26.000 raciones.