Alcaldesa Alfaro tilda de "procedimiento administrativo" y "menor" la intervención de Policía Judicial en Ayuntamiento

LOGROÑO, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Alfaro, Yolanda Preciado, ha enmarcado en un "procedimiento administrativo" y "menor" la presencia hace unos días de la Policía Judicial en el Ayuntamiento de la localidad.

Una intervención de la que se ha tenido noticia este martes, debido a una petición de información al respecto al Ejecutivo local por parte del Grupo Municipal Socialista alfareño.

A preguntas de los medios de comunicación, durante la presentación de la Gala del Folclore 2026, Preciado ha señalado que "es un procedimiento menor y evidentemente el Ayuntamiento pone al alcance de la Policía Judicial todo lo que esté en nuestras manos, no hay nada que ocultar".

"Es un procedimiento administrativo que la Policía Judicial ha tenido a bien a controlar o a investigar. Entonces, es que no tengo que decir nada más", ha señalado, apelando a que la propia Policía le ha pedido "respetar" el proceso.

COMUNICADO DEL AYUNTAMIENTO.

Acto seguido, desde el propio Consistorio alfareño se ha remitido un comunicado en el que se asegura que "ante las falsas afirmaciones vertidas por el principal grupo de la oposición, el equipo de Gobierno municipal del Ayuntamiento de Alfaro quiere aclarar que, como siempre ha hecho, colabora estrechamente con todas las administraciones, también con la de Justicia".

"En el caso más reciente -añaden-, en el marco de un procedimiento administrativo vinculado a un contrato menor".

Sobre este asunto, "mientras el PSOE alfareño solo pretende alarmar irresponsablemente a la población con publicaciones sensacionalistas en sus redes sociales, el equipo de Gobierno traslada un mensaje de tranquilidad a la población alfareña, desmintiendo categóricamente todas y cada una de las afirmaciones del Partido Socialista".

"Frente a la burda manipulación, la realidad es que el consistorio se limita a colaborar en un procedimiento aportando la información requerida. No cabe la más mínima sombra de duda sobre la transparente y eficaz gestión municipal en el Ayuntamiento de Alfaro", afirman.

Por lo tanto, "en absoluto están comprometidas ni la credibilidad ni la confianza del Ayuntamiento alfareño, como falsamente tratan de hacer creer desde la oposición", si bien, aclaran, "sobre este asunto en particular, el Consistorio informará oportunamente cuando el procedimiento concluya, respetando así los trámites y plazos en marcha".

"Desde la transparencia que siempre ha caracterizado la labor de este equipo de Gobierno, hemos facilitado toda la información requerida para aclarar un asunto que los socialistas quieren aprovechar de forma torticera", recalcan.

En este sentido, "pocas lecciones éticas pueden dar quienes acaparan día tras día titulares por continuos casos de corrupción a todos los niveles, este equipo de Gobierno no tiene absolutamente nada que esconder ni que ocultar".

"A este respecto, se equivoca quien pretende conseguir con espurias maniobras lo que no fue capaz de lograr en las urnas hace ahora tres años. Quienes actúan de esta manera, aún a sabiendas de que no hay nada reprochable, quedan en evidencia ante una ciudadanía que sabe perfectamente cómo se trabaja y se gestiona el día a día de nuestra ciudad desde las oficinas municipales", finalizan desde el Ayuntamiento de Alfaro.