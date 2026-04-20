La alcaldesa de Calahorra recibe al ganador del Máster Nacional de Pinchos Gourmets #Productoriojano en Madrid - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, y la concejala de Turismo, Reyes Zapata, han recibido este lunes al cocinero calagurritano, Miguel Espinosa, del restaurante El Albergue, tras proclamarse ganador del 4º Máster Nacional de Pinchos Gourmets #Productoriojano, celebrado en Madrid la semana pasada.

El chef ha conseguido este nuevo título con su última creación culinaria 'El Agricultor'. Un pincho elaborado con papel de almidón de patata, cebolla, pimientos rojos y verdes, ajo, tomate, cordero Chamarito, vino tinto DOC Rioja, azúcar, limón, naranja, canela, leche y aceite de oliva. Con este pincho Miguel Espinosa rinde homenaje al agricultor calagurritano.

Durante el encuentro, la alcaldesa ha felicitado a Miguel Espinosa por este nuevo premio, que se suma a otros reconocimientos como el 'Delantal de Oro' del Concurso de Pinchos de La Rioja conseguido el año pasado.

"Para la ciudad es todo un orgullo contar con profesionales como Miguel, que llevan el nombre de Calahorra y de La Rioja allí donde va, siendo auténticos embajadores de nuestros productos y de nuestra gastronomía", ha destacado la alcaldesa.

Por su parte, el cocinero calagurritano ha agradecido el reconocimiento y ha puesto en valor la cocina de proximidad. "Las Jornadas Gastronómicas de la Verdura son las fechas más importantes del año para mí. Poder cocinar los productos de nuestra huerta y llevarlos a la mesa es muy gratificante".

El pincho 'El Agricultor' podrá degustarse en el restaurante El Albergue durante la celebración de las Jornadas Gastronómicas de la Verdura.

El Máster Nacional de Pinchos Gourmets #ProductoRiojano está organizado por el Gobierno de La Rioja y el Salón Gourmets, con el objetivo de fomentar el uso y la promoción de los productos riojanos en la cocina.