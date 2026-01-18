Alfaro acoge la exposición itinerante del XVIII concurso de fotografía 'Naturaleza de La Rioja' hasta el 16 de febrero

Alfaro acoge la exposición itinerante del XVIII concurso de fotografía ‘Naturaleza de La Rioja’ hasta el próximo 16 de febrero - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La exposición itinerante de la XVIII edición del Concurso Fotográfico Naturaleza de La Rioja, que organiza la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, con la colaboración de La Rioja 360 Grados Avanza, Sociedad de Promoción de La Rioja S.A.U. y la Federación Riojana de Fotografía podrá visitarse desde hoy, día 12, en la Plaza de España de Alfaro, y hasta el próximo 16 de febrero.

La muestra ya ha pasado por otras localidades riojanas como Logroño, Santo Domingo de la Calzada, Ezcaray, Haro, Nájera, Cervera de Río Alhama, Calahorra, Arnedo, Casalarreina, Fuenmayor y Briones. Una edición más, el Gobierno de La Rioja y la Federación Riojana de Fotografía van a dar continuidad a las visitas guiadas a la muestra que ya se iniciaron hace dos años con una muy buena acogida.

Se trata de pases guiados por localidades por las que recale la exposición, para que los ciudadanos puedan participar de una visita técnica interpretada por miembros de la Federación, que ayudarán a los visitantes a conocer con más detalle diferentes aspectos y curiosidades tanto de la técnica fotográfica utilizada como de los lugares o las especies que aparecen representados en cada una de las imágenes.

Esta visita guiada para todos los públicos se realizará el domingo 18 de enero. Ese día, en horario de 10 a 14 horas, dos personas identificadas de la Federación Riojana de Fotografía estarán a disposición de los visitantes para atender las consultas que puedan surgir. Para participar en estas visitas guiadas, de carácter gratuito, no es necesaria la inscripción.

La exposición itinerante llega este año a su décimo octava edición, y se ha convertido en un clásico del panorama cultural riojano. La muestra presenta en paneles de gran tamaño y al aire libre las 8 fotografías ganadoras del concurso y otras 21 espectaculares imágenes presentadas al certamen.

El concurso fotográfico, que promueve el respeto y la conservación de la naturaleza mediante el arte de la fotografía, ha conseguido congregar en esta XVIII edición a 226 participantes que han presentado un total de 1.382 fotografías que, un año más, nos han dejado increíbles retratos de la fauna, la flora y los paisajes riojanos.