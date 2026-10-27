Alfaro compite por representar a La Rioja en la 'Edición de Oro' de la campaña de Ferrero Rocher 'Juntos Brillamos Más' - AYUNTAMIENTO DE ALFARO

LOGROÑO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alfaro anuncia oficialmente que el municipio ha sido seleccionado para participar en la 12ª edición de la emblemática campaña navideña de Ferrero Rocher, 'Juntos Brillamos Más'. En esta histórica "edición de oro", la marca eleva a 34 el número de pueblos participantes a nivel nacional, ofreciendo por primera vez una doble representación por cada Comunidad Autónoma.

En el caso de La Rioja, Alfaro competirá de forma directa con otra localidad riojana por convertirse en la representante oficial de la región. La decisión final estará íntegramente en manos de los ciudadanos, quienes a través de su voto decidirán qué municipio avanza a la siguiente fase para optar a la icónica iluminación navideña con la que Ferrero Rocher premia cada año al pueblo ganador.

Las votaciones se abren oficialmente el lunes 26 de octubre a las 10,00 horas. A partir de ese momento, los vecinos de Alfaro, de toda La Rioja Baja y los amantes del patrimonio riojano podrán emitir su voto de manera digital a través de la plataforma habilitada por la marca.

Desde el Consistorio alfareño se ha diseñado una intensa campaña de comunicación y movilización social bajo el lema 'Alfaro, Vota para que brille esta Navidad', con el objetivo de unir a comercios, hostelería, asociaciones locales, colectivos sociales y a la ciudadanía en general.

"Esta candidatura es una oportunidad extraordinaria para proyectar la belleza de nuestra ciudad, el valor histórico de la Colegiata de San Miguel -la mayor iglesia de ladrillo de España- y la calidez de nuestra gente en todo el país. Invito a cada alfareño y a cada riojano a votar y compartir el enlace a partir del lunes a las 10:00 h; juntos demostraremos la fuerza y el orgullo de nuestra tierra", señalan fuentes municipales.

Enlace de votación: https://www.ferrerorocher.com/es/es/xp/navidaddeoro/votar/?p...