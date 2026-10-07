Alfaro contará con un nuevo párking en la Travesía Catalanes - AYUNTAMIENTO DE ALFARO

LOGROÑO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Alfaro contará con un nuevo aparcamiento en la Travesía Catalanes, después de que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento riojabajeño haya licitado las obras de esta infraestructura durante la reunión celebrada el pasado miércoles.

El Ayuntamiento de Alfaro adquirió en julio de 2023 en propiedad este terreno de 706 metros cuadrados en la confluencia de las calles Cierzo, Catalanes y Travesía Catalanes, para darle de utilidad pública y, ahora, sale a concurso la licitación pública para la construcción de un parking por un valor de 97.332,82 euros.

A partir de la publicación de anuncio en la plataforma de contratación del estado, las empresas disponen de 20 días para presentar sus ofertas y, tras su adjudicación, la ejecución de la obra está prevista en 4 meses.