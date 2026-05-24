Alfaro impulsa su futuro turístico con una inversión de 1 millón de euros en sostenibilidad y patrimonio - AYUNTAMIENTO DE ALFARO

LOGROÑO, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alfaro pone fin a su Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) "Alfaro, el vino de siempre", un ambicioso proyecto dotado con un presupuesto total de 1.000.000,00 euro dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea Next Generation UE.

Son 10 las actuaciones que apuestan por la conservación del patrimonio histórico, la digitalización y el respeto al entorno natural, y son las siguientes:

Yacimiento de las Eras de San Martín-Graccurris: 4 actuaciones que suponen una inversión conjunta que supera los 730.000 euros, entre ellas adaptación al cambio climático; puesta en valor y accesibilidad; energía solar para la iluminación artística y sostenible; herramientas digitales para realizar experiencias inmersivas.

Creación de red de Itinerarios cicloturísticos: 4 actuaciones con más de 210.000 euros que ponen el foco en la protección del entorno natural a través de Protección de la biodiversidad y los ecosistemas; infraestructuras de bicicletas para una movilidad sostenible; adquisición de bicicletas para fomentar la movilidad; señalización inteligente en senderos y servicios.

Nueva Marca Turística: 20.000 euros para posicionar a Alfaro como un referente en el mercado turístico actual.

Apoyo al Ente Gestor: 27.000 euros para respaldar las acciones y asegurar la correcta ejecución y seguimiento de los proyectos.

"Esta inversión no es solo una mejora de las infraestructuras, es una apuesta por un turismo sostenible y de calidad que respeta nuestro entorno, reduce la huella de carbono, crea redes seguras y posiciona al municipio como destino turístico competitivo", dicen desde el Consistorio de la localidad.