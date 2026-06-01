Alfaro prioriza la seguridad ciudadana con un plan urgente de saneamiento del arbolado en el Polideportivo - AYUNTAMIENTO DE ALFARO

LOGROÑO, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alfaro actúa de urgencia eliminando los ejemplares con riesgo inminente de desprendimiento o caída tras los informes periciales. Las zonas de trabajo se acordonarán en coordinación con la Policía Local y los centros escolares para garantizar la seguridad de peatones y vehículos.

Este plan de actuación urgente en el arbolado urbano pretende garantizar la seguridad de los vecinos y evitar riesgos materiales y personales en los espacios públicos. Los trabajos comenzaron entre los días 27 y 29 de mayo en las instalaciones del Polideportivo Municipal. En esta ubicación se ha procedido a la tala de 4 árboles cuyo estado suponía un riesgo directo de caída sobre las gradas de las pistas de tenis. La siguiente fase del plan comenzará de forma inminente la primera semana de junio en el paseo de la Florida.

El peritaje técnico determinará el número exacto de ejemplares afectados, estimándose una intervención que engloba especies como pinos alepenses, chopos y plataneros de sombra. Dada la envergadura de los trabajos, el Ayuntamiento ha diseñado un exhaustivo plan de seguridad coordinado estrechamente con la Policía Local y los centros escolares del municipio. Toda la zona de intervención será acordonada por completo para proteger tanto a los viandantes como a los vehículos en circulación, eliminando cualquier situación de riesgo durante el desarrollo de las tareas.

Desde el Ayuntamiento se solicita la colaboración ciudadana, el respeto a los perímetros de seguridad acordonados y se agradece la comprensión de los vecinos ante unas molestias temporales que tienen como único fin proteger la integridad de los alfareños.