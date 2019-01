Alrededor de una veintena de taxistas riojanos apoyarán a sus compañeros en Madrid "porque la lucha es de todos"

Publicado 26/01/2019 18:49:58 CET

LOGROÑO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de una veintena de taxistas riojanos partirán hacia Madrid el próximo lunes, 28 de enero, "en solidaridad con nuestros compañeros" porque "la lucha es igual para todos" y aquí en La Rioja "también nos encontramos con un nivel de desesperación muy alto".

Así lo ha expresado a Europa Press el presidente de la Asociación de Taxistas en La Rioja, Javier Vallilengua, quien ha indicado que el sector del taxi "lleva nueve años aguantando mucho sufrimiento, tomaduras de pelo y una corrupción al más alto nivel institucional en este país".

"Hemos decidido ir a Madrid para dar apoyo moral a todos nuestros compañeros porque estamos hartos de la situación. Aunque no tengamos nada que ver con ciertas actuaciones y condenemos ciertos actos que se han visto en los pasados días a través de los medios de comunicación, nosotros queremos hacer las cosas bien y nuestro lugar, ahora, está en Madrid con ellos".

Todo porque la situación "está llegando a su límite" y se demuestra que ha habido "muchas mentiras". En su día, ha recordado, al desarrollarse la Ley Ómnibus "tuvimos el acuerdo del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero de que no iba a afectar esta reforma de la Ley a los taxis porque, entre otras cosas, hay una directiva europea que prohíbe la liberación del servicio público del transporte de viajeros en carreteras y nos han mentido".

El siguiente Gobierno, ha continuado, "no solo no hizo nada sino que estamos viendo cómo varios miembros del ejecutivo y cargos de fomento trabajan para estas plataformas".

Con ello, ha destacado, "llevamos nueve años de mentiras, de personas que trabajan y boicotean al taxi y que se están aprovechando de la situación echándonos encima cosas que son falsas y esto se tiene que arreglar porque hasta que no haya una solución no vamos a parar".

Además, en el caso de La Rioja, Valliluenga ha lamentado que, previsiblemente, "será la comunidad del país que más se pueda ver afectada por el tema de las licencias VTC". Así, ha indicado, "vamos a pasar de tener un ratio 1/30 (una VTC por cada 30 taxis) que teníamos en junio del año pasado al 1/2 a finales de año. Ni Madrid ahora mismo tiene ese ratio".

Ante ello "queremos que se cumpla la Ley que se aprobó a finales del año pasado que decía que se ratificaba el ratio de una VTC por cada 30 taxis". El pasado jueves, además, "consensuamos un documento que trasladamos a la Dirección General de Transportes para que se regule el gremio de las VTC y que ellos, en un tiempo prudencial, deben analizar".

"Nosotros tenemos tres regulaciones, local, regional y nacional mientras que los VTC campan a sus anchas. Trabajan como taxis sin tener ningún tipo de permiso para hacerlo" mientras que el sector del taxi es "un servicio público que lleva más de cien años trabajando, totalmente regulado y ahora no se puede permitir que venga otra gente y se lucren de esta manera".

PODRÍA HABER UN PARO INDEFINIDO EN LA RIOJA

"Les hemos dado muchas oportunidades a los gobiernos pero llega un momento en el que esto ha reventado y, de momento, vamos a Madrid pero si en tres semanas no tenemos contestación del consejero de Fomento de La Rioja, comenzaremos los trámites para hacer un paro indefinido en La Rioja bastante importante".

Para Valliluenga, el sector de las VTC en La Rioja "hacen lo que les da la gana. Tienen una prohibición de que no pueden poner publicidad en sus vehículos, ni en tarjetas ni en su 'web' que tenga paridad con el taxi y lo hacen, se les dice que no pueden hacer transporte urbano porque así lo marca la ley y no tienen licencia y lo hacen y así... muchas cosas más. Los taxistas estamos totalmente vendidos".

"Lo deben regular porque, nosotros, por ejemplo, a pesar de haber pagado nuestra licencia, no podemos trabajar en Lardero y ellos lo hacen en cualquier punto del territorio nacional. Demandamos esa regulación para trabajar en igualdad de condiciones porque están haciendo lo que les da la gana".

Ante esta situación, los taxistas riojanos se concentrarán el próximo lunes a las 05,30 horas de la madrugada en Radio Taxi de forma silenciosa para comenzar el viaje a Madrid porque eso sí, "el taxi de Logroño y La Rioja va a ser respetuoso y elegante con nuestros vecinos. Cuando hagamos la huelga, habrá unos servicios mínimos para hospitales, centros de salud y personas con movilidad reducida porque no queremos afectar a los ciudadanos". En la actualidad, La Rioja cuenta con unas 170 licencias de taxi.