Un altercado por el intercambio de una moto acuática y un vehículo deja un detenido, un investigado y siete denunciados

LOGROÑO, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil en La Rioja han tramitado diligencias penales y denuncias administrativas contra siete personas implicadas en un altercado ocurrido en la avenida de Madrid de Lardero, con origen en un conflicto derivado de del intercambio de una moto acuática por un turismo.

Los implicados, todos hombres de entre 24 y 38 años, con antecedentes policiales y vecinos de Santander y Bilbao, se desplazaron hasta La Rioja tras acordar una cita, mediante engaño, con un vecino de Lardero. Este último había realizado previamente un intercambio con uno de ellos, entregando una moto de agua a cambio de un coche.

Posteriormente, la persona que recibió la moto descubrió que el vehículo acumulaba más de 300 horas de uso, muy por encima de lo que se le había indicado inicialmente. Al sentirse estafado, organizó junto a otros individuos un viaje a Lardero, presuntamente con la intención de "ajustar cuentas" con el hombre que se había quedado con el coche, a quien consideraban responsable del engaño.

La actuación se inició tras una llamada de alerta recibida en la Central Operativa de Servicios (062), en la que se informaba de que se estaba produciendo un altercado en la avenida de Madrid, a la altura de la rotonda de acceso a la N-111, en el término municipal de Lardero.

Según el aviso, un ciudadano estaba siendo amenazado por un grupo numeroso de personas. De manera inmediata se desplazaron al lugar dotaciones de Seguridad Ciudadana de Murillo y Torrecilla, junto con agentes del Grupo de Investigación de Logroño, que procedieron al aseguramiento de la zona y a la interceptación de ocho personas que se encontraban en el interior de dos turismos.

Durante la intervención, uno de los implicados entregó voluntariamente a los agentes un espray de defensa que portaba, manifestando todos ellos no portar armas ni sustancias estupefacientes.

Sin embargo, en el registro de los vehículos se hallaron diversos objetos: en el maletero de uno de ellos se localizaron un hacha, una pata de cabra y un palo de golf; entre los asientos delanteros, dos defensas extensibles, y en una de las puertas, dos placas de hachís con un peso total de 100 gramos, lo que motivó la investigación del responsable de la droga.

En el otro turismo se intervino una barra de hierro preparada para su uso como objeto contundente. Durante la identificación se constató que uno de los implicados tenía en vigor una orden de búsqueda, personación y detención emitida por el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia de Medio Cudeyo (Cantabria), por lo que se procedió también a su detención. Contra siete de los implicados se tramitaron las correspondientes actas-denuncia conforme a la Ley 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana, por portar, exhibir o usar armas prohibidas, así como por hacerlo de manera negligente, temeraria o intimidatoria.

Las diligencias han sido puestas a disposición de la autoridad judicial, y las denuncias administrativas remitidas a la Delegación del Gobierno en La Rioja, competente en materia sancionadora.